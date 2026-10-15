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Inteligência Artificial

Maioria dos pacientes não segue orientações de saúde feitas por IA sem a revisão de um médico

Novo estudo mostra que 63% não aceitariam orientações médicas geradas por inteligência artificial sem revisão de um profissional de saúde

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Maioria dos pacientes não segue orientações de saúde feitas por IA sem a revisão de um médicoMaioria dos pacientes não segue orientações de saúde feitas por IA sem a revisão de um médico - Foto: Freepik/Reprodução

Em um estudo da Escola de Enfermagem da Universidade de Columbia, que entrevistou 1.185 adultos residentes nos EUA sobre o uso de IA em portais médicos seguros, 63% dos pacientes afirmaram que não aprovariam respostas médicas geradas por IA sem a revisão de um profissional de saúde. Isso sugere que, embora os pacientes reconheçam o valor do uso de IA para determinadas tarefas de saúde, eles preferem a revisão humana quando se trata de aconselhamento médico. O estudo, intitulado " Percepções Públicas sobre a Oportunidade no Uso de IA e Supervisão Humana ", foi publicado no JAMA Network Open em 14 de outubro de 2026.

Os pesquisadores descobriram que as preferências dos pacientes variavam de acordo com a tarefa. A maioria dos entrevistados preferiu respostas rápidas geradas por IA para solicitações logísticas, como agendamento de consultas e renovação de receitas (57%). No entanto, dois terços dos participantes disseram que prefeririam esperar até 48 horas para que um médico ou enfermeiro revisasse e editasse uma resposta de IA para perguntas médicas.

Os pesquisadores também examinaram as atitudes em relação ao suporte à saúde mental usando IA . Os participantes disseram que provavelmente usariam um terapeuta humano licenciado, mesmo com uma espera de três meses (64%). A aceitação diminuiu para um chatbot de IA monitorado por um terapeuta, disponível em até um mês (50%), e para um chatbot exclusivamente de IA, disponível imediatamente (44%).

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"Este estudo mostrou o que já supúnhamos, mas agora podemos comprovar com dados. Quando as pessoas têm uma dúvida médica, elas querem ouvir o seu médico, não uma IA, mesmo que a IA possa dar uma resposta imediata", disse Natalie Benda, Ph.D., autora principal e professora assistente da Escola de Enfermagem de Columbia.

"As opiniões das pessoas divergiram em relação a características como raça, nível de conhecimento sobre saúde, gênero e experiências de discriminação em ambientes médicos. Notavelmente, indivíduos que relataram ter sofrido discriminação em um ambiente médico mostraram-se mais receptivos a respostas de IA para perguntas médicas ."

O estudo destaca a importância de permitir que os pacientes tomem decisões sobre como e quando a IA é usada em seus cuidados médicos. Os autores sugerem que os pacientes podem ser mais receptivos à IA em situações de menor risco, mas ainda esperam o envolvimento do profissional de saúde para decisões e orientações médicas de maior impacto.

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