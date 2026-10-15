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Inteligência Artificial Maioria dos pacientes não segue orientações de saúde feitas por IA sem a revisão de um médico Novo estudo mostra que 63% não aceitariam orientações médicas geradas por inteligência artificial sem revisão de um profissional de saúde

Em um estudo da Escola de Enfermagem da Universidade de Columbia, que entrevistou 1.185 adultos residentes nos EUA sobre o uso de IA em portais médicos seguros, 63% dos pacientes afirmaram que não aprovariam respostas médicas geradas por IA sem a revisão de um profissional de saúde. Isso sugere que, embora os pacientes reconheçam o valor do uso de IA para determinadas tarefas de saúde, eles preferem a revisão humana quando se trata de aconselhamento médico. O estudo, intitulado " Percepções Públicas sobre a Oportunidade no Uso de IA e Supervisão Humana ", foi publicado no JAMA Network Open em 14 de outubro de 2026.

Os pesquisadores descobriram que as preferências dos pacientes variavam de acordo com a tarefa. A maioria dos entrevistados preferiu respostas rápidas geradas por IA para solicitações logísticas, como agendamento de consultas e renovação de receitas (57%). No entanto, dois terços dos participantes disseram que prefeririam esperar até 48 horas para que um médico ou enfermeiro revisasse e editasse uma resposta de IA para perguntas médicas.

Os pesquisadores também examinaram as atitudes em relação ao suporte à saúde mental usando IA . Os participantes disseram que provavelmente usariam um terapeuta humano licenciado, mesmo com uma espera de três meses (64%). A aceitação diminuiu para um chatbot de IA monitorado por um terapeuta, disponível em até um mês (50%), e para um chatbot exclusivamente de IA, disponível imediatamente (44%).

"Este estudo mostrou o que já supúnhamos, mas agora podemos comprovar com dados. Quando as pessoas têm uma dúvida médica, elas querem ouvir o seu médico, não uma IA, mesmo que a IA possa dar uma resposta imediata", disse Natalie Benda, Ph.D., autora principal e professora assistente da Escola de Enfermagem de Columbia.

"As opiniões das pessoas divergiram em relação a características como raça, nível de conhecimento sobre saúde, gênero e experiências de discriminação em ambientes médicos. Notavelmente, indivíduos que relataram ter sofrido discriminação em um ambiente médico mostraram-se mais receptivos a respostas de IA para perguntas médicas ."

O estudo destaca a importância de permitir que os pacientes tomem decisões sobre como e quando a IA é usada em seus cuidados médicos. Os autores sugerem que os pacientes podem ser mais receptivos à IA em situações de menor risco, mas ainda esperam o envolvimento do profissional de saúde para decisões e orientações médicas de maior impacto.

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