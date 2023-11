A- A+

Guerra Maioria dos presos palestinos liberados por Israel irão à Cisjordânia, diz embaixador Ibrahim Mohamed Alzeben, Embaixador da Palestina no Brasil, confirmou que maioria dos libertos irá para o território mais ao norte, apesar da negociação envolver diretamente o Hamas, que governa Gaza

A maioria dos 150 presos palestinos que serão soltos por Israel como parte do acordo para a liberação de parte dos reféns capturados pelo Hamas serão enviados para a Cisjordânia, e não para Gaza. A informação foi confirmada ao Globo pelo embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Mohamed Alzeben, nesta quarta-feira.

De acordo com o embaixador palestino ouvido pelo Globo, os presos libertos devem ser recebidos por familiares, amigos e autoridades, tanto em Gaza quanto na Cisjordânia, antes de passar por exames médicos e serem acompanhados até suas casas, caso o protocolo habitual seja cumprido. Contudo, nenhum tipo de recepção pública ou ato simbólico está confirmado, considerando a situação de segurança nos dois territórios.

Os termos do acordo mediado pelo Catar, anunciado na segunda-feira por fontes israelenses e palestinas, estabelecem que 150 palestinos presos em Israel devem ser soltos em troca da liberação de 50 reféns capturados pelo Hamas. A troca deve ser concluída dentro de um prazo de quatro dias, a partir da manhã de quinta-feira e, ainda de acordo com a negociação, um dia extra de cessar-fogo será concedido a cada 10 reféns extras liberados pelo Hamas.

Em preparação para o início das trocas, o governo de Israel divulgou uma lista com os nomes de 300 palestinos presos que estariam elegíveis para soltura dentro dos termos do acordo. As autoridades israelenses afirmaram que foram excluídos da lista presos que cumprem pena por homicídio, e deu um prazo de 24 horas para que a sociedade civil contestasse alguns dos nomes apontados, antes da escolha dos nomes finais.

A imprensa israelense já havia apontado que a maioria dos presos listados por Israel seriam naturais da Cisjordânia, muitos deles detidos após atos de vandalismo ou participação em protestos violentos no enclave mais ao norte ou em Jerusalém Oriental. Não havia confirmação, contudo, se eles seriam encaminhados de volta para casa ou seriam mandados para Gaza, em função da troca ser com o Hamas, que governa o território mais ao sul.

O gabinete de Benjamin Netanyahu afirma que os presos, todos com 18 anos ou menos e mulheres, serão liberados apenas quando os reféns do Hamas estiverem em solo israelense.

