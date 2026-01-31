Maioria parlamentar do Iraque reitera apoio a Maliki apesar das ameaças de Trump

A- A+

A principal aliança xiita do Iraque, que detém a maioria no Parlamento, reiterou neste sábado (31) seu apoio para que Nuri al Maliki volte a ser primeiro-ministro, apesar das ameaças dos Estados Unidos de encerrar seu apoio a Bagdá caso essa possibilidade se concretize.

Os Estados Unidos exerceram uma influência significativa na política iraquiana desde que lideraram a invasão de 2003 que derrubou o antigo governante Saddam Hussein, mas mantêm um forte embate com o Irã, o outro principal aliado de Bagdá.

Maliki é o único primeiro-ministro iraquiano a ter cumprido dois mandatos, tendo chefiado o governo entre 2006 e 2014.

Ele contou com o apoio da então ocupação americana, mas mais tarde entrou em conflito com Washington devido a seus crescentes vínculos com o Irã.

Maliki já havia recebido na semana passada o apoio do Marco de Coordenação, uma coalizão de grupos xiitas ligados ao Irã que governa o país.

Dias após esse anúncio, o presidente americano, Donald Trump, disse que Maliki era uma "péssima escolha" e que, se fosse eleito, Washington "não ajudaria mais o Iraque".

No sábado, o Marco de Coordenação afirmou que "reitera seu apoio ao seu candidato".

"A escolha do primeiro-ministro é uma questão constitucional exclusivamente iraquiana... livre de ingerências estrangeiras", declarou.

Acrescentou que se compromete a manter "relações equilibradas com a comunidade internacional, especialmente com as principais potências mundiais, baseadas no respeito mútuo e na não ingerência nos assuntos internos".

