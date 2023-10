A- A+

ANIMAIS Mais 11 macacos são retirados do minizoo do Parque 13 de Maio; local ganhará Praça da Infância Em 20 de outubro, foram transferidas 48 aves, como araras-canindé, seriema, patativa e rolinha cinza

Onze macacos que viviam no minizoo do Parque 13 de Maio, localizado no bairro da Boa Vista, área central do Recife, foram retirados na manhã desta terça-feira (31). Os primatas foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetras Tangará), no bairro da Guabiraba, na Zona Norte do Recife.

De acordo com a Prefeitura do Recife, o local ganhará uma Praça da Infância temática, espaço para combinar natureza, brincadeiras e tradições culturais.

Equipes da Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH), Autarquia de Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) participaram da operação de retirada.

Essa foi a segunda retirada de animais do local. Em 20 de outubro, foram transferidas 48 aves, como araras-canindé, seriema, patativa e rolinha cinza. Antes das transferências, os animais passam por avaliações médicas para checagem de saúde dos animais.

"Ao chegarem ao Cetras, todos os animais passarão por um processo de reabilitação com o objetivo de serem reintroduzidos na natureza ou, quando não for possível, em santuários ou centros de triagem (CRAS) específicos, com o intuito de devolvê-los para a sua fauna e flora originais", explicou a Prefeitura do Recife.



A transferência dos animais para o Cetras Tangará ocorre por grupos distintos e obedece ao cronograma estipulado entre os órgãos competentes. Na quarta-feira (1º), haverá a retirada dos quelônios (cágados e tartarugas). A expectativa é que de,no mês de novembro, toda a ação esteja concluída.

