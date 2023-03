Mais de 110 filhotes de tartaruga-de-pente nascem em Paulista

A- A+

Mais de 110 filhotes de tartaruga-de-pente nasceram na manhã desta segunda-feira (13), em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. A caminhada dos bichinhos até o mar aconteceu na praia de Enseadinha, no Janga.

Servidores da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e voluntários do Projeto de Monitoramento e Conservação das Tartarugas Marinhas do município acompanharam o nascimento dos filhotes.

"Vínhamos olhando o ninho para verificar se os filhotes já estavam saindo para a superfície e, hoje, nos deparamos com essa grata surpresa", disse o voluntário Jaime Costa.

"É fantástico um momento assim, participar do nascimento e da caminhada das tartaruguinhas não tem preço, e, sobretudo, nos ensina como é perfeita a natureza", completou Kelly Castro.

Os voluntários notificaram a equipe de analistas da prefeitura para realizar os procedimentos necessários para garantir que os filhotes chegassem até o mar.

"Temos que lembrar que, de cada mil tartarugas, duas conseguem se desenvolver até a fase adulta, por isso a importância de propiciar as condições necessárias para que nasçam com segurança e cheguem ao mar", frisou a analista ambiental e pesquisadora do Projeto, Bruna Maldonado.

