PERNAMBUCO Mais consultórios e novo bloco cirúrgico: Governo de Pernambuco amplia Hospital Agamenon Magalhães No evento, que contou com a participação da governadora Raquel Lyra, foi entregue um novo prédio para aderir à unidade médica

O Governo de Pernambuco inaugurou, nesta terça-feira (5), a ampliação do Hospital Agamenon Magalhães (HAM). Para aderir à unidade médica, foi entregue um novo prédio para a instalação, equipado com ambulatório e com atendimento meterno-infantil e bloco cirúrgico, além de outras especializações.

O evento contou com a presença da governadora Raquel Lyra (PSDB), que ressaltou a importância da reorganização da rede hospitalar de Pernambuco para os habitantes.

"Saúde é um tema de extrema importância para o estado e as medidas estão sendo tomadas. Recebemos R$ 600 milhões de investimento da Caixa Econômica Federal para avanços na saúde e trouxemos mudanças para o interior, com ambulatórios, redes de neurocirurgia, maternidades, porque as mudanças na capital partem do que é investido no interior também, por isso temos que reorganizar todo o sistema", começou.

"O que queremos é ver os nossos serviços funcionarem, com um serviço de dignidade para os usuários, então é importante um pouco mais de confiança no nosso governo porque as novas medidas estão sendo implementadas e, quando o dinheiro acabar, eu arranjo mais e nós traremos mais mudanças", brincou a governadora.

O Ambulatório José Breno de Souza Filho terá foco no atendimento em clínica-médica, endocrinologia, materno-infantil, ginecologia, colpocitologia, fonoaudiologia, e reabilitação, além de contar com um bloco cirúrgico.

"Estamos muito felizes com a inauguração deste ambulatório, um prédio de quatro andares, com 43 salas de atendimento, após uma obra de dez anos. Estamos garantindo uma reestruturação e requalificação do nosso sistema de saúde, e o objetivo é justamente desafogar as redes hospitalares do Recife a partir da ampliação do Hospital Agamenon Magalhães", reiterou Raquel Lyra.



Funcionamento do ambulatório

De acordo com a Diretora do Hospital Agamenon Magalhães, Ângela Lannia, o atendimento do Ambulatório começa já na tarde desta terça-feira, e que a implementação de novos leitos está na pauta de ações futuras.

"Com a ampliação, fomos de 25 para 43 salas de consultório, então aumentamos a oferta de tratamento ambulatorial para os pacientes. Também inauguramos um novo serviço, com um bloco cirúrgico para pequenas cirurgias. O plano está todo desenhado, mas ainda precisamos montar a equipe cirúrgica para começarmos o atendimento", iniciou.

"O atendimento dessa unidade que foi inaugurada agora começa ainda na tarde hoje, e já traremos pacientes para aqui. Quanto a um desafogamento no setor interno, ainda pretendemos discutir sobre a implementação de novos leitos, mas, a princípio, a unidade funcionará com foco em atendimento ambulatorial", finalizou a diretora.

Ambulatório conta com homenagem e emoção da família

O ambulatorial homenageia o médico cardiologista José Breno de Souza Filho, que dedicou sua vida à profissão e ganhou renome tanto no Recife, como em Pernambuco. O profissional, que faleceu em 2020, anos 69 anos, após ser vítima de Covid-19, trabalhou por muitos anos no Hospital Agamenon Magalhães.

Presente no evento de inauguração, estava a família do médico. O seu filho, José Breno de Sousa Neto, 39 anos, que também é cardiologista, revelou, em depoimento emocionante, sua alegria por ver o pai homenageado com o novo ambulatório.

"É realmente uma alegria enorme pra gente ver o nosso pai sendo homenageado dessa maneira, ainda mais no hospital onde ele dedicou grande parte de sua vida. Ficamos muito agradecidos pela ação do governo porque o meu pai mudou vidas e, agora com o ambulatório, uma estrutura equipada para atendimento, ele poderá continuar mudando vidas", revelou, emocionado, o filho do homenageado.



