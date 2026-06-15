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ESTUDO Canetas emagrecedoras: quase 60% de quem interrompe o uso retoma tratamento em até dois anos Pesquisadores afirmam que cerca de 4 em cada 10 pacientes interrompem o uso desses medicamentos no primeiro ano

Novo estudo aponta que o uso de canetas emagrecedoras é retomado em até um ano por mais da metade daqueles que decidem interrompê-lo. O achado foi apresentado durante o encontro anual da Sociedade de Endocrinologia, realizado em Chicago, nos Estados Unidos.

A equipe utilizou dados de adultos de 18 a 64 anos com obesidade e diagnóstico de diabetes tipo 2 que iniciaram o tratamento com liraglutida (substância ativa do medicamento Saxenda), semaglutida (substância ativa do Ozempic) ou tirzepatida (substância ativa do Mounjaro), que fazem parte da classe de agonistas do receptor do peptídeo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1).

"Nosso estudo fez duas perguntas que não foram bem respondidas até agora: Quantas pessoas com diabetes tipo 2 que tomam medicamentos GLP-1 realmente param de usá-los? E quantas voltam a usá-los?", disse Sainikhil Sontha, mestre em ciências e pesquisador associado da Escola de Saúde Pública da Universidade de Boston, em Boston.

E, com a análise, descobriram que cerca de 4 em cada 10 pacientes interromperam o uso de medicamentos GLP-1 no primeiro ano, e quase 6 em cada 10 ao final de dois anos. Como consequência, quase a metade daqueles que interromperam o tratamento o retomam no período de um ano (41,5%), e quase dois terços o fizeram dentro de dois anos (58%).

Também foi observado que as pessoas tinham 10% menos probabilidade de interromper o tratamento se o seu primeiro medicamento GLP-1 tivesse sido prescrito por um endocrinologista. Assim como pacientes negros, que apresentavam náuseas ou outros efeitos colaterais relacionados ao estômago (37%), tinham maior probabilidade de interromper o uso de medicamentos GLP-1 dentro de um ano.

Quanto às diferentes canetas, pessoas que tomavam a tirzepatida apresentaram uma probabilidade 41% menor de interromper o tratamento em comparação com aquelas que tomavam medicamentos mais antigos, como a liraglutida.

Já os que tomavam semaglutida, por sua vez, apresentaram uma probabilidade 28% menor de interromper o uso de medicamentos para obesidade em comparação com a liraglutida.

"Isso sugere que, para muitos pacientes, esses medicamentos não estão sendo abandonados permanentemente; o uso é mais intermitente do que a maioria das pessoas imaginava", analisa Sontha.

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