THE LANCET Mais da metade dos adultos no mundo estará com sobrepeso ou obesidade até 2050, diz novo estudo Análise do Global Burden of Disease Study BMI Collaborators também estima que um terço de todas as crianças e adolescentes viverão com excesso de peso

Mais da metade da população adulta mundial (3,8 bilhões) e um terço de todas as crianças e adolescentes (746 milhões) viverão com sobrepeso ou obesidade até 2050. De acordo com uma nova análise publicada no periódico científico The Lancet, isso representa uma ameaça sem precedentes de doenças prematuras e morte em níveis local, nacional e global.

Uma nova análise do Global Burden of Disease Study BMI Collaborators mostra que grandes falhas globais na resposta à crescente crise da obesidade nas últimas três décadas contribuíram para um aumento surpreendente no número de adultos (com 25 anos ou mais) e crianças e adolescentes (com 5 a 24 anos) com sobrepeso e obesidade em todo o mundo, aumentando de 731 milhões e 198 milhões, respectivamente, em 1990, para 2,11 bilhões e 493 milhões em 2021.

O estudo prevê um aumento substancial (121%) na obesidade entre os jovens em todo o mundo, com o número total de crianças e adolescentes com obesidade previsto para atingir 360 milhões até 2050 (mais 186 milhões a partir de 2021). Os aumentos substanciais na obesidade previstos entre 2022 e 2030 ressaltam a necessidade urgente de ação.

"A epidemia global sem precedentes de sobrepeso e obesidade é uma tragédia profunda e uma falha social monumental", diz a autora principal, Professora Emmanuela Gakidou, do Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), da Universidade de Washington, EUA, em comunicado.

A nova análise estimou a prevalência de sobrepeso e obesidade para crianças e adolescentes jovens (de 5 a 14 anos), adolescentes mais velhos (de 15 a 24 anos) e adultos (de 25 anos ou mais) em 204 países e territórios de 1990 a 2021 com previsões de 2022 a 2050 (assumindo a continuação de tendências e padrões passados, bem como políticas e intervenções) usando até 1.350 fontes de dados exclusivas, incluindo todos os principais dados de pesquisas nacionais e multinacionais. Ajustes foram feitos para corrigir o viés de autorrelato.

Foto: @freepic.diller/Freepik

O estudo usou o índice de massa corporal (IMC) para adultos — amplamente usado para rastrear tendências globais atuais. Para indivíduos com mais de 18 anos, sobrepeso foi definido como tendo um IMC de 25 kg/m2 a menos de 30 kg/m2 e obesidade foi definida como um IMC de 30 kg/m2 ou mais. Para indivíduos com menos de 18 anos, as definições foram baseadas nos critérios da Força-Tarefa Internacional de Obesidade.

60% dos adultos devem ter sobrepeso ou obesidade até 2050

Estima-se que quase metade da população adulta global (1 bilhão de homens e 1,11 bilhão de mulheres com 25 anos ou mais) esteja vivendo com sobrepeso ou obesidade em 2021. A prevalência da obesidade mais que dobrou em todo o mundo entre 1990 e 2021, tanto em homens adultos (de 5,8% para 14,8%) quanto em mulheres (10,2% para 20,8%).

A continuação dessas tendências veria as taxas globais de sobrepeso e obesidade entre adultos aumentarem de uma estimativa de 43,4% em 2021 para cerca de 57,4% para homens em 2050, e de 46,7% para 60,3% para mulheres, com os maiores aumentos projetados na Ásia e na África Subsaariana, impulsionados pelo crescimento populacional.

Isso significaria uma estimativa de 1,69 bilhão de adultos adicionais vivendo com sobrepeso ou obesidade até 2050 (aumentando o total para 3,8 bilhões, dos quais 1,95 bilhão terão obesidade).

Embora o maior número de adultos com sobrepeso e obesidade ainda seja esperado na China (627 milhões), Índia (450 milhões) e EUA (214 milhões) em 2050, o número na África Subsaariana deve aumentar em mais de 250% para 522 milhões, impulsionado pelo crescimento populacional.

É importante ressaltar que os autores observam que as gerações mais recentes estão ganhando peso mais rápido do que as anteriores e a obesidade está ocorrendo mais cedo, aumentando o risco de complicações como diabetes tipo 2, pressão alta, doenças cardiovasculares e múltiplos cânceres ocorrendo em idades mais jovens.

Por exemplo, em países de alta renda, aproximadamente 7% dos homens nascidos na década de 1960 viviam com obesidade aos 25 anos, mas isso aumentou para cerca de 16% para homens nascidos na década de 1990, e a previsão é de que chegue a 25% para homens nascidos em 2015.

Um em cada três jovens com sobrepeso ou obesidade

A nova análise estima que a prevalência global de sobrepeso e obesidade em jovens aumentou substancialmente entre 1990 e 2021, dobrando em crianças e adolescentes mais jovens (de 8,8% para 18,1%) e adolescentes mais velhos (de 9,9% para 20,3%), afetando 493 milhões de jovens em 2021.

Da mesma forma, as taxas de obesidade em crianças e adolescentes triplicaram de 2% para quase 7%, com 174 milhões de jovens vivendo com obesidade em 2021.

O estudo prevê que o sobrepeso durante a infância e a adolescência se estabilizará entre 2021 e 2050, à medida que números maiores em todas as regiões do mundo mudam para a obesidade, com aumentos substanciais esperados imediatamente entre 2022 e 2030, com aumentos continuando além de 2031 a 2050.

Globalmente, prevê-se que mais homens de 5 a 14 anos vivam com obesidade em comparação com sobrepeso até 2050 (16,5% vs. 12,9%), enquanto em mulheres (5 a 24 anos) e homens mais velhos (15 a 24 anos), o sobrepeso ainda deve permanecer mais prevalente do que a obesidade.

As acelerações mais rápidas na obesidade são previstas no Norte da África e Oriente Médio e América Latina e Caribe, onde um terço de todas as crianças e adolescentes com obesidade do mundo (130 milhões) devem viver em 2050.

A transição para a predominância da obesidade (versus sobrepeso) também deve ser avassaladora para vários países oceânicos (por exemplo, Ilhas Cook, Nauru, Tonga), onde os níveis de obesidade devem atingir 60–70% até 2050, bem como para países densamente povoados como Nigéria (18,1 milhões), Índia (26,4 milhões), Brasil (17,8 milhões), China (35,2 milhões) e EUA (22,1 milhões), onde o número de jovens com obesidade deve disparar.

"Mas se agirmos agora, ainda é possível evitar uma transição completa para a obesidade global para crianças e adolescentes", afirma a coautora principal Jessica Kerr do Murdoch Children's Research Institute na Austrália.

Prevenção da obesidade

Os autores enfatizam que planos de ação de 5 anos (2025–2030) são urgentemente necessários para conter o aumento da obesidade e ajudar a informar novos objetivos e metas para a era dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pós-2030.

Os autores pedem esforços mais concentrados para fornecer intervenções abrangentes e transdisciplinares adaptadas à situação sociodemográfica, econômica, ambiental e comercial única de cada país.

"No final das contas, à medida que as taxas globais de obesidade continuam a aumentar, é necessário um compromisso político muito mais forte para transformar as dietas dentro de sistemas alimentares globais sustentáveis e para apoiar estratégias abrangentes que melhorem a nutrição, a atividade física e os ambientes de vida das pessoas, seja muita comida processada ou poucos parque.", diz Kerr.

Os autores observam algumas limitações importantes, incluindo que, embora o estudo use os melhores dados disponíveis, as previsões são limitadas pela quantidade e qualidade de dados anteriores, bem como por vieses sistêmicos de dados autorrelatados, que provavelmente permanecerão apesar das tentativas de corrigir o viés.

Eles também observam que a definição de sobrepeso e obesidade é baseada no IMC, que não leva em conta as variações na estrutura corporal entre grupos étnicos e subpopulações. Finalmente, o estudo não considerou o impacto potencial de intervenções, como a ampliação de medicamentos antiobesidade GLP-1, que poderiam alterar as tendências de previsão de longo prazo de sobrepeso e obesidade.

