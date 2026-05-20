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Doença Mais da metade dos casos de diabetes tipo 2 poderia ser evitada, mostra novo estudo realizado Pesquisa liderada por pesquisadores da Universidade de Massachusetts Amherst acompanhou os participantes por 14 anos para chegar nos resultados

Estudo liderado por pesquisadores da Universidade de Massachusetts Amherst mostrou que pessoas com alto risco genético para diabetes tipo 2 podem reduzir suas chances de desenvolver a doença adotando estilos de vida mais saudáveis. E que, além disso, mais da metade dos casos podem ser evitáveis.

A pesquisa, publicada na revista Diabetes, analisou dados de mais de 332.000 adultos no Reino Unido e descobriu que fatores de estilo de vida, como peso corporal, atividade física, tabagismo e dieta, desempenham um papel importante na determinação do risco de diabetes, independentemente da predisposição genética.

O estudo examinou como o risco genético, calculado usando 783 variantes genéticas conhecidas relacionadas ao diabetes, interage com os comportamentos de estilo de vida. Os participantes foram acompanhados por 14 anos e apenas 4% desenvolveram diabetes tipo 2.

Tanto o risco genético quanto o estilo de vida, isoladamente, podem aumentar a probabilidade de desenvolver a doença. No entanto, o estilo de vida teve um efeito mais forte.

“Mesmo que você tenha um forte histórico familiar ou alto risco genético, não é uma conclusão inevitável que você desenvolverá diabetes tipo 2. Escolhas de estilo de vida mais saudáveis reduzirão seu risco — mesmo que você não tenha tido sorte na loteria genética”, explicou a autora sênior Cassandra Spracklen, professora associada de epidemiologia da UMass Amherst.

Como resultado do estudo, as pessoas com estilos de vida menos saudáveis apresentaram uma probabilidade quase sete vezes maior de desenvolver diabetes do que aqueles com os hábitos mais saudáveis, em comparação com um aumento de 2,6 vezes no risco para aqueles com o maior risco genético para diabetes tipo 2 em relação àqueles com o menor risco genético.

A análise sugere que mais de 55% dos novos casos de diabetes tipo 2 poderiam, teoricamente, ser prevenidos se as pessoas com estilos de vida menos saudáveis melhorassem esses comportamentos.

“De forma encorajadora, isso significa que os indivíduos podem reduzir significativamente seu risco por meio de comportamentos mais saudáveis, independentemente de sua predisposição genética”, afirmou Chi "Josh" Zhao, doutorando em epidemiologia na UMass Amherst e principal autor do estudo.

Os pesquisadores classificaram o estilo de vida usando quatro fatores com base nas diretrizes da American Heart Association: tabagismo, índice de massa corporal (IMC), atividade física e dieta. Pessoas com pelo menos três fatores saudáveis foram categorizadas como tendo um estilo de vida saudável.

Dentre esses fatores, o IMC apresentou a associação mais forte com o risco de diabetes, seguido pelo tabagismo e pela atividade física. A dieta ainda foi importante, mas teve o menor efeito independente nesta análise.

Os resultados foram consistentes em homens e mulheres durante as quase duas décadas de estudo e pesquisa e em diversos grupos ancestrais, sugerindo que as descobertas são amplamente aplicáveis.

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