A- A+

VIOLÊNCIA NO RIO Mais da metade dos mortos em megaoperação no Alemão e na Penha já passaram por necrópsia, diz IML Corpos estão sendo identificados e liberados para famílias; atendimento às vítimas foi transferido para posto do Detran próximo à unidade

Representantes do Instituto Médico-Legal (IML), no Centro do Rio, do Rio informaram, nesta quinta-feira (30), que mais da metade dos mortos na megaoperação ocorrida na terça-feira nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte da capital, já passaram por exame de necrópsia.

Segundo nota divulgada pela instituição, cerca de 80 corpos foram analisados e parte deles já foi liberada para retirada pelas famílias.

O órgão, que montou um esquema especial de funcionamento, afirmou que o trabalho segue “com celeridade” para concluir os exames. Ainda não há confirmação sobre o número total de vítimas identificadas.

Durante esse período, o atendimento aos parentes dos mortos está sendo realizado em um posto do Detran, próximo ao IML, para dar mais conforto a quem busca informações sobre desaparecidos. Já os corpos não relacionados à operação estão sendo temporariamente encaminhados ao IML de Niterói, na Região Metropolitana, para não sobrecarregar a unidade central.

A ação, realizada pelas polícias Civil e Militar, deixou 121 mortos confirmados, sendo 115 suspeitos de envolvimento com o tráfico e quatro policiais. Outros 113 suspeitos foram presos e 10 adolescentes, apreendidos. A polícia realizou ainda a apreensão de 118 armas — entre elas 91 fuzis.

Considerada a mais letal da história do país, a operação teve como alvo criminosos ligados ao Comando Vermelho (CV). Segundo o secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, o número de mortos ainda pode aumentar, já que os corpos são registrados conforme dão entrada no IML ou em unidades hospitalares.

Veja também