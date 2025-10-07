A- A+

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Mais da metade dos professores brasileiros usa IA no trabalho, diz pesquisa internacional Levantamento da OCDE mostra que 56% dos profissionais utilizam as ferramentas, especialmente para gerar planos de aula ou atividades

Mais da metade (56%) dos professores brasileiros relata ter utilizado ferramentas de inteligência artificial em seu trabalho. O levantamento é da Pesquisa Internacional sobre Ensino e Aprendizagem (Talis, na sigla em inglês), realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Esse é patamar é 20 pontos percentuais acima da média da OCDE, conhecida como um grupo de países ricos. O Brasil participa desses estudos como convidado, junto de outros países da América Latina, como Colombia e Chile.

A pesquisa Talis também apontou que os professores tendem a usar IA para gerar planos de aula ou atividades (77%), ajustar automaticamente a dificuldade dos materiais de aula de acordo com as necessidades de aprendizagem dos alunos (64%) e aprender e resumir um tópico de forma eficiente (63%).

"O uso menos frequente de IA é para revisar dados sobre a participação ou o desempenho dos alunos (42%), gerar texto para feedback dos alunos ou comunicações com pais/responsáveis (39%) e avaliar ou corrigir o trabalho dos alunos (36%)", diz o relatório.

O levantamento também mostra que, entre os professores que relatam não ter usado IA em seu ensino nos 12 meses anteriores à pesquisa, 64% relatam que não têm o conhecimento e as habilidades para uttilizar a ferramenta (abaixo da média da OCDE: 75%) e 60% dizem que suas escolas não têm infraestrutura para usar IA (acima da média da OCDE: 37%).

Em julho, O GLOBO adiantou que o Conselho Nacional de Educação (CNE) caminha para um consenso entre seus membros para incluir no currículo de Pedagogia e das Licenciaturas a obrigatoriedade do ensino de Inteligência Artificial (IA). A ideia é formar professores que já cheguem às salas de aula preparados para oportunidades e desafios que essa tecnologia traz para o ambiente escolar.

"A gente não quer só ensinar sobre Inteligência Artificial. Mas quer que os professores saibam como utilizar a IA para que seus alunos aprendam todas as outras disciplinas", afirmou o relator do parecer para a educação superior, Celso Niskier.

A pesquisa Talis é a maior pesquisa internacional com professores e diretores. Essa é a quarta vez que é realizada desde 2008. O levantamento coleta informações sobre diversos aspectos relacionados a professores e ao ensino, como a demografia dos profissionais de ensino (por exemplo, idade, gênero) e as características de suas escolas (por exemplo, tamanho, localização).

Os professores também respondem perguntas sobre sua jornada de trabalho, aprendizagem profissional, modalidades de contrato, práticas profissionais e de ensino, clima escolar, bem-estar, satisfação no trabalho e intenções de carreira.

