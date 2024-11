Mais de 1 km de cabos de linha de trem são furtados no Rio de Janeiro

A- A+

Leia também

• Ônibus cai em ribanceira e deixa 18 mortos e quase 30 feridos na Serra da Barriga, Alagoas

• Metrô do Recife vai funcionar em todos os domingos de dezembro para impulsionar compras de Natal

• Trens do metrô do Recife são apedrejados e um homem fica ferido

Criminosos furtaram cerca de 1,2 quilômetros de cabos da rede aérea da via ferroviária metropolitana do Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo. Segundo a concessionária SuperVia, que administra o sistema ferroviário de passageiros fluminense, o furto ocorreu nas proximidades da estação Barros Filho, na zona norte da capital.

Além do prejuízo estimado de R$ 300 mil, a SuperVia informou que o furto causou transtornos aos passageiros. De acordo com a concessionária, os passageiros do ramal Belford Roxo precisam esperar por mais tempo na estação, além de trocar de composição em Madureira para chegar ao centro da cidade.

“A SuperVia lamenta o transtorno, mas a medida é necessária para que a equipe técnica da concessionária tente realizar os reparos necessários com o objetivo de restabelecer plenamente a operação. Ainda não há previsão para normalização do serviço por causa da falta de segurança na região da ocorrência.



A empresa reforça que a segurança é um valor inegociável e adota todas as medidas possíveis para garantir a integridade de seus clientes e colaboradores”, informou a empresa, por nota, ressaltando que pelo menos 1.500 pessoas (ou cerca de um terço do volume normal do ramal) deixaram de usar os trens.

Veja também

FORNECIMENTO Energia é restaurada na Embaixada argentina na Venezuela, sob tutela do Brasil