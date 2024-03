A- A+

REINO UNIDO Mais de 1 milhão de cachorros no Reino Unido tem medo de pessoas com barba, bigode e tatuagens Pesquisa feita por uma instituição de caridade britânica mostra que os cães ficam confusos quando confortados com pelos faciais

1,2 milhão de cães no Reino Unido têm medo de pessoas com barba, bigode e tatuagens pelo corpo, revela uma pesquisa feita pela instituição de caridade Guide Dogs, com 2 mil pessoas. Segundo resultados, 10% dos cães britânicos reagem com medo ou confusão quando confrontados com pelos faciais.

Segundo a instituição britânica, os cachorros devem ser expostos aos pelos faciais e tatuagens desde filhotes para ajudá-los a socializá-los adequadamente. O órgão ainda está convocando pessoas com barbas, tatuagens, piercings e outras “características distintivas” para ajudar a treinar a próxima geração de cães-guia.

“Em vez de expor os filhotes a tudo e a todos o tempo todo, as pessoas deveriam se concentrar em trazer os cães para uma variedade de situações em um ritmo confortável e ajudá-los a praticar uma resposta calma e neutra”, afirma Haley Andrews, chefe de criação de filhotes da Guide Dogs.

Chamados de “Puppy Raisers” (criadores de filhotes, em tradução livre), os candidatos devem preparar um filhote para a vida como cão-guia, ajudando-o no treinamento básico e na socialização em um lar por 12 a 16 meses.

“Nossos Puppy Raisers são vitais para garantir que os filhotes de cães-guia tenham o melhor começo para se tornarem futuros transformadores de vida, através da introdução de novos ambientes e experiências, ao mesmo tempo em que proporcionam um lar amoroso”, explica Andrews.

O número de pessoas com deficiência visual no Reino Unido deverá aumentar para mais de quatro milhões até 2050.

