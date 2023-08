Mais de 100 cavalos sofrem insolação em evento de samurais no Japão

A- A+

Os organizadores de um festival anual de cavalos no Japão inspirado nas batalhas de samurais informaram nesta terça-feira (8) que dois animais morreram e mais de 100 sofreram insolação em uma onda de calor extremo.

O Japão registrou este ano a temperatura média mais elevada durante o mês de julho em 100 anos. O termômetro atingiu 35 graus durante o evento no município de Fukushima.

Ao menos 111 cavalos - assim como dezenas de espectadores - precisaram de atendimento devido ao calor e dois animais morreram, anunciaram os organizadores.

O evento anual, celebrado entre 29 e 31 de julho, contou com mais de 400 participantes vestidos como guerreiros samurais que simularam combates a cavalo.

Mais de 120 mil pessoas compareceram ao evento, de acordo com a imprensa local.

Yoshichika Hirata, membro do comitê executivo do festival, declarou à AFP que os organizadores discutirão a mudança de data do festival para um período do ano de temperaturas mais amena.

