REINO UNIDO
Mais de 100 deputados trabalhistas britânicos assinam carta de apoio a Starmer
Do outro lado, cerca de 80 deputados se posicionam contra o primeiro-ministro britâncio
Mais de 100 deputados trabalhistas britânicos assinaram uma carta de apoio ao primeiro-ministro Keir Starmer nesta terça-feira (12), cuja liderança está sendo contestada dentro do próprio partido após a derrota sofrida nas eleições locais da última quinta-feira.
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"Na semana passada, tivemos resultados eleitorais difíceis. Este não é o momento para uma disputa pela liderança", afirmaram em uma carta publicada pela imprensa britânica, enquanto mais de 80 deputados trabalhistas pediram a renúncia de Starmer.