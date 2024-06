A- A+

Migração Mais de 100 migrantes haitianos chegam à costa da Flórida País caribenho enfrenta crise humanitária com violência de gangues

Mais de cem migrantes haitianos chegaram nesta quarta-feira (26) a Key West, no sul do estado da Flórida, a bordo de um veleiro, segundo relatou a Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos.

"Membpaís caribenho, que enfrenta a violência de ganguesros deste corpo, ajudados por policiais locais, intervieram por volta das 4h (3h de Brasília) diante do desembarque de migrantes e encontraram 118 haitianos”, disse Samuel Briggs II, agente encarregado da Patrulha de Fronteira no setor de Miami (sudeste).

Os haitianos afirmaram que estavam há sete dias no mar, segundo autoridades locais citadas pelo jornal Miami Herald, e foram presos pela Patrulha de Fronteira.

Sua chegada coincide com uma grave crise humanitária no país caribenho, que enfrenta a violência de gangues. Nos últimos meses, o Haiti tem sofrido com o aumento dos ataques dessas facções criminosas, que controlam 80% da capital, Porto Príncipe.

Um primeiro contingente de 200 policiais do Quênia chegou ao Haiti na terça, como parte de uma missão internacional para restabelecer a segurança.

Os migrantes que desembarcam no arquipélago Florida Keys geralmente vêm de Cuba, embora às vezes cheguem das Bahamas ou do Haiti.

A última vez que cidadãos haitianos alcançaram o arquipélago do sul da Flórida foi em fevereiro de 2023, quando um barco atracou com 114 pessoas a bordo.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, anunciou em março o aumento do número de policiais e soldados em Florida Keys "em previsão de um possível aumento de imigrantes ilegais vindos do Haiti".

O político republicano tem feito da luta contra a imigração ilegal uma das principais bandeiras de sua campanha nos últimos anos.

Veja também

rio grande do sul Número de pessoas em abrigos no RS cai 89% desde pico da emergência