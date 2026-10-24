Mais de 100 mil protestam em Paris contra aumento do custo de vida
Mobilizações ocorreram em Paris e outras cidades, como Lyon, Nice e Marselha, onde foram registradas ações policiais e confrontos
Mais de 100 mil pessoas marcharam em Paris neste sábado, 24, protestando contra o aumento do custo de vida na França. A polícia usou gás lacrimogêneo e canhões de água perto do final do protesto, que foi confinado à periferia sudeste da capital francesa.
Em outras cidades, como Lyon e Nice, a polícia também recorreu a medidas de controle de multidão, enquanto em Marselha houve confrontos com manifestantes.
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O descontentamento começou com protestos por falta de pessoal em uma escola e se espalhou por todo o país, com estudantes e trabalhadores exigindo melhores condições educacionais e aumentos salariais.
As escolas públicas perderam milhões de horas de ensino devido à falta de substituição de professores, enquanto os preços da energia subiram mais de 21% em setembro, impulsionando a inflação.
O presidente Emmanuel Macron se reuniu com representantes estudantis, prometendo reformar o sistema de admissões universitárias, mas os protestos continuam até que medidas concretas sejam anunciadas.
Estudantes e trabalhadores estão exigindo mais vagas no ensino superior, melhorias nas condições escolares e ajuda com custos diários, como aumento de bolsas e congelamento de aluguéis em habitações estudantis.