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tragédia Mais de 100 mortos por inundações e deslizamentos na Índia O estado de Assam, no nordeste, é um dos mais afetados e já registra pelo menos 87 mortos

Inundações e penetração de terra provocadas pelas chuvas de monção deixaram mais de 100 mortos desde julho na Índia, segundo dados oficiais divulgados nesta quarta-feira (5).Milhares de pessoas foram obrigadas a deixar suas casas alagadas.

Embora a monção traga todos os anos chuvas dos quais os agricultores dependentes, os cientistas afirmam que a mudança climática está se tornando cada vez mais irregular, imprevisível e fatal em todo o sul da Ásia.

O estado de Assam, no nordeste, é um dos mais afetados e já regista pelo menos 87 mortos, segundo o chefe do governo regional, Himanta Biswa Sarma. Só no seu distrito de Sivasagar, cerca de 47 pessoas morreram, enquanto várias áreas continuam debaixo d'água.

No estado de Kerala, o chefe de governo, VD Satheesan, afirmou que pelo menos 15 pessoas perderam a vida e sete estão desaparecidas após vários dias de fortes chuvas. Mais de 300 acampamentos abrigam cerca de 10.000 pessoas.

Nos estados de Bihar e Jharkhand, no nordeste do país, pelo menos 22 pessoas morreram desde terça-feira depois de serem atingidas por um raio, informaram as autoridades locais. A maioria eram agricultores que trabalhavam nos arrozais e criadores de gado, mas também há quatro crianças entre as vítimas.

O vizinho Sri Lanka também sofreu chuvas incomuns e intensas, que tiraram a vida de pelo menos oito pessoas desde segunda-feira, segundo o centro de gerenciamento de desastres.

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