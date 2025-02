Mais de 100 pessoas são evacuadas após incêndio em hotel de luxo em Londres

A- A+

Mais de 100 pessoas foram forçadas a evacuar um hotel de luxo em Londres na sexta-feira, um antigo quartel de bombeiros transformado em ponto de encontro de celebridades, devido a um grande incêndio, disseram os bombeiros.

O Corpo de Bombeiros de Londres disse no X que "20 caminhões de bombeiros e cerca de 125 bombeiros [estão] no local do incêndio do hotel em Marylebone", um bairro central de Londres, que começou à tarde.

O incêndio começou nas tubulações do hotel cinco estrelas, um prédio de três andares chamado Chiltern Firehouse, popular entre celebridades, mas "a causa do incêndio ainda não é conhecida", disse a fonte. Um porta-voz dos bombeiros disse à AFP no local que eles fizeram "grande progresso".

O empresário americano Andre Balazs, dono do hotel, disse que o incêndio estava "totalmente sob controle" e que ninguém ficou ferido, segundo a agência de notícias Press Association. Os bombeiros disseram anteriormente que cerca de 100 pessoas já haviam evacuado o prédio quando chegaram.

O Chiltern Firehouse, fundado em 1889, foi um dos primeiros quartéis de bombeiros construídos especialmente para esse fim em Londres. Mais tarde, foi reformado e restaurado por André Balazs.

