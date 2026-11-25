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Crime Mais de 100 pessoas são presas em operação no Rio contra foragidos por crimes patrimoniais Nem todos os detidos são foragidos

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro deflagrou, nesta quarta-feira, 25, mais uma fase da Operação Espoliador, contra foragidos da Justiça por crimes patrimoniais. Até as 8h, pelo menos 112 pessoas foram presas.

Crimes patrimoniais são aqueles que atentam contra o patrimônio de uma pessoa ou empresa, como furto, roubo e estelionato. Nem todos os detidos são foragidos.

Segundo a corporação, a ação ocorre em todo o Estado e mobiliza agentes dos departamentos-gerais da capital, da Baixada Fluminense e do interior, além de equipes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e do Departamento-Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa (DGHPP).

A investigação apontou que boa parte dos roubos tem relação com o tráfico de drogas. A Polícia Civil afirmou que os traficantes, além de atuar no comércio de entorpecentes, também exploram outras atividades criminosas nos territórios sob seu domínio.

Junto com o cumprimento dos mandados de prisão, os policiais também realizam ações de fiscalização e repressão à receptação e à comercialização de produtos ilícitos e a crimes relacionados a veículos e aparelhos celulares.

Segundo a Polícia Civil, o objetivo da operação é atingir toda a cadeia econômica que movimenta esses crimes, desde os líderes das quadrilhas até os receptadores e comerciantes envolvidos na circulação de bens de origem ilícita.

Essa é a terceira fase da Operação Espoliador. Somadas, as duas etapas anteriores, realizadas em março de 2025 e em fevereiro deste ano, resultaram na prisão de mais de 1,2 mil pessoas.

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