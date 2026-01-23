A- A+

MUNDO Mais de 100 pessoas são presas no Kosovo por "falsificação de resultados eleitorais" Uma recontagem total e uma investigação sobre o pleito já haviam sido ordenadas no início desta semana

A Promotoria do Kosovo anunciou nesta sexta-feira (23) que mais de 100 pessoas foram presas sob suspeita de ter falsificado resultados durante as eleições legislativas realizadas em 28 de dezembro.

Uma recontagem total e uma investigação sobre o pleito já haviam sido ordenadas no início desta semana, após a descoberta de imprecisões na apuração.

"Estamos falando de uma organização e de uma intenção direta de alterar os resultados e a vontade dos cidadãos", declarou à imprensa o procurador de Prizren, Petrit Kryeziu.

Segundo ele, 109 funcionários eleitorais foram detidos por "falsificação de resultados eleitorais", "intimidação" e "suborno", que teriam afetado cerca de 70 mil votos.

De acordo com os resultados preliminares, as urnas deram a vitória ao partido Vetëvendosje (VV), do primeiro-ministro em fim de mandato, Albin Kurti, com mais de 51% dos votos.

Mas a Comissão Eleitoral Central ordenou na segunda-feira uma recontagem total, e o presidente da comissão, Kreshnik Radoniqi, citou problemas na apuração dos votos.

Por meio da recontagem, verificou-se que os totais de votos por partido pareciam coincidir com a contagem inicial, afirmou a comissão eleitoral. No entanto, foram detectadas discrepâncias nas quantidades atribuídas a cada candidato.

O pleito de 28 de dezembro foi organizado após mais de dez meses de paralisação política: sem a maioria parlamentar necessária para formar governo, o partido VV, que havia vencido as eleições anteriores, em fevereiro de 2025, não conseguiu formar governo e teve que concordar com novas eleições.

