naufrágios Mais de 100 refugiados sudaneses mortos ou desaparecidos em dois naufrágios na Líbia "Pelo menos 50 vidas foram perdidas", disse uma porta-voz da OIM

Mais de uma centena de refugiados sudaneses morreram ou estão desaparecidos após dois naufrágios ocorridos no sábado (13) e no domingo (14) na costa de Tobruk, no leste da Líbia, informaram nesta quarta-feira (17) duas agências da ONU.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) anunciou "um trágico incidente ocorrido em 13 de setembro, quando um barco que transportava 74 pessoas, em sua maioria refugiados sudaneses, virou".

"Somente 13 pessoas sobreviveram, e dezenas continuam desaparecidas", acrescentou a agência, que não deu mais detalhes, mas apresentou condolências às famílias das vítimas.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) já havia informado sobre outro "trágico acidente", ocorrido no domingo, quando um incêndio atingiu um bote inflável que levava 75 refugiados sudaneses.

"Pelo menos 50 vidas foram perdidas", disse à AFP uma porta-voz da OIM , sem confirmar se entre as vítimas havia mulheres e crianças. Por enquanto, o paradeiro do 51º passageiro é desconhecido.

A OIM prestou atendimento médico a 24 sobreviventes e "aqueles que necessitavam foram transferidos a centros especializados", indicou a agência da ONU. Por enquanto, o paradeiro de um passageiro permanece desconhecido.

Em uma publicação na rede X, o organismo pediu "medidas urgentes para pôr fim a essas tragédias no mar", precisando que o naufrágio ocorreu no domingo.

Segundo a mesma fonte, a embarcação partiu de Tobruk rumo à Grécia.

Entre 1º de janeiro de 13 de setembro, 456 pessoas perderam a vida e 420 desapareceram na perigosa rota marítima do Mediterrâneo Central, informou a OIM na Líbia na rede social X.

Desde o início de 2025, 17.402 migrantes foram interceptados e devolvidos à Líbia, entre eles 1.516 mulheres e 586 crianças, segundo a fonte.

A Líbia é um dos principais pontos de trânsito para migrantes e refugiados provenientes da África Subsaariana que fogem das guerras e da pobreza em seus países e tentam chegar à Europa de maneira irregular.

