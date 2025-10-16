A- A+

Saúde Mais de 100 são colocados em quarentena nos EUA após exposição ao sarampo, uma das doenças mais cont Casos em escolas da Carolina do Sul reacendem alerta para a queda na cobertura vacinal; país já soma quase 1,6 mil infecções neste ano

Mais de 100 estudantes da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, foram colocados em quarentena após terem sido expostos ao vírus do sarampo, considerado uma das doenças mais contagiosas do mundo.

A informação, divulgada pelo site britânico Daily Mail, foi confirmada nesta quarta-feira (15) por autoridades do Departamento de Saúde Pública do estado.

Segundo o órgão, 139 alunos de diferentes escolas estão isolados por não terem recebido a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola. O grupo inclui estudantes de instituições como a Global Academy e a Fairforest Elementary School, ambas no condado de Spartanburg, a cerca de 140 km de Charlotte.

A epidemiologista estadual Linda Bell afirmou que o número inicial de pessoas em quarentena chegou a 153, mas 14 delas foram liberadas após novas investigações descartarem o risco de exposição. Ela reforçou que as escolas estão adotando medidas preventivas em conjunto com o departamento de saúde.

Desde julho, a Carolina do Sul confirmou 16 casos da doença, em meio ao maior surto de sarampo registrado nos Estados Unidos desde 1992, quando cerca de 2,1 mil infecções foram notificadas. Em 2025, o país já contabiliza quase 1,6 mil casos e três mortes, segundo dados oficiais.

Linda explicou que um dos pontos de contágio foi identificado em uma academia da rede Crunch Fitness, na cidade de Greenville, próxima ao condado de Spartanburg. Outros locais de possível exposição ainda estão sendo investigados.

"O vírus do sarampo não se limita a escolas, distritos ou fronteiras de condado. A única barreira eficaz é a vacina MMR, que garante imunidade vitalícia à maioria das pessoas vacinadas. Por isso, pedimos que todos que ainda não foram imunizados procurem se vacinar o quanto antes", afirmou a especialista ao Mail.

A vacina tríplice viral, aplicada em duas doses, entre 12 e 15 meses de idade e novamente entre 4 e 6 anos, tem eficácia de 97% na prevenção da infecção, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Para conter a disseminação do vírus, é necessário que ao menos 95% da população esteja vacinada, o que garante a chamada imunidade coletiva. No entanto, a cobertura vacinal entre crianças nos EUA está em 92,5%, e, na Carolina do Sul, é ainda menor: 91%. Aproximadamente 1 em cada 20 alunos no estado está isento de uma ou mais vacinas, por motivos médicos ou religiosos.

"Estamos preocupados com a queda nas taxas de vacinação. Hoje, qualquer pessoa pode se deslocar dentro do estado e ser exposta ao vírus. É fundamental aproveitar a oportunidade de se proteger com a vacina o quanto antes", alertou Bell.

O sarampo é uma doença viral altamente infecciosa e prevenível, que causa sintomas semelhantes aos da gripe, seguidos de uma erupção cutânea que começa no rosto e se espalha pelo corpo. Em casos graves, pode provocar pneumonia, convulsões, inflamação cerebral, danos permanentes ao sistema nervoso e até morte.

O vírus é transmitido por gotículas expelidas no ar e pode permanecer ativo por horas em ambientes fechados. Uma pessoa não vacinada tem 90% de chance de se infectar se estiver em contato, mesmo breve, com alguém contaminado.

Antes da introdução da vacina em 1968, o sarampo causava até 500 mortes por ano nos EUA, além de 48 mil internações e mil casos de inchaço cerebral. Estima-se que de 3 a 4 milhões de pessoas fossem infectadas anualmente.

