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Tragédia

Mais de 1.000 afetados por probabilidade de contaminação da água na Macedônia do Norte

Polícia investiga a causa exata da possível intoxicação e acredita que a empresa municipal de distribuição de água pode ter tentado captar água de um rio

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Mais de 1.000 afetados por probabilidade de contaminação da água na Macedônia do NorteMais de 1.000 afetados por probabilidade de contaminação da água na Macedônia do Norte - Foto: José Cruz/Agência Brasil

Mais de mil pessoas receberam atendimento médico por vômitos, diarreia e dores abdominais na Macedônia do Norte, segundo um hospital local, após água de um rio potencialmente contaminado ter sido bombeada para abastecer a rede de água potável.

Embora o hospital esteja na cidade de Gostivar, a cerca de 50 quilômetros a sudoeste da capital Skopje, não tenha confirmado uma causa direta, indicou ter tratado um grande número de pessoas com sintomas de intoxicação nos últimos quatro dias.

A polícia investiga a causa exata da possível intoxicação e acredita que a empresa municipal de distribuição de água pode ter tentado captar água de um rio.

“Essa atividade provavelmente foi realizada para aumentar a pressão na rede devido à deficiência, o que ameaça diretamente a saúde dos moradores de Gostivar”, afirmou a polícia em um comunicado.

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As autoridades proibiram temporariamente o consumo de água da torneira, enquanto o hospital aumentava o seu quadro de funcionários.

O Ministério do Interior declarou que está trabalhando para “esclarecer completamente o caso devido às suspeitas de crime envolvendo a contaminação da água potável”.

Amostras de água da rede estão sendo comprovadas e os resultados são esperados em 48 horas.

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