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Internacional Mais de 1.000 migrantes foram resgatados na costa da Mauritânia nos últimos 10 dias Todos os anos, milhares de pessoas de países do oeste da África tentam chegar, em embarcações precárias, às costas do arquipélago espanhol das Canárias

Mais de mil migrantes foram resgatados na costa da Mauritânia nos últimos dez dias, o que indica um ressurgimento dessa perigosa rota migratória para as ilhas Canárias, informou a Guarda Costeira do país africano à AFP nesta terça-feira (9).

Todos os anos, milhares de pessoas de países do oeste da África tentam chegar, em embarcações precárias, às costas do arquipélago espanhol das Canárias, que autorizam a visita do papa Leão XIV nesta quinta e sexta-feira.

“Em apenas dez dias, 1.076 migrantes foram resgatados em águas mauritanas, 194 dos quais receberam assistência da Marinha nacional quando esta resgatou uma canoa em 31 de maio”, disse à AFP Ahmed Moulaye, diretor da unidade de combate à imigração irregular da Guarda Costeira da Mauritânia.

“Nesse ritmo, as chegadas podem atingir um nível sem precedentes neste ano”, acrescentou.

As oito embarcações interceptadas vieram da Gâmbia e do Senegal. As nacionalidades dos passageiros não foram especificadas, segundo Pierre Beziz, diplomata europeu em Nouakchott, capital da Mauritânia, que informou à AFP que nenhum dos migrantes a bordo chegou às Canárias.

Todos os migrantes foram transportados para os novos Centros de Acolhimento Temporário para Estrangeiros (Cate), financiados pela UE, em Nouakchott e Nouadhibou. Lá, foram registrados para determinar se são vulneráveis ou elegíveis para proteção internacional.

O recente reforço dos controlos marítimos no Senegal, na Mauritânia e em Marrocos força esses migrantes a partirem de pontos mais ao sul, como Gâmbia e Guiné-Conacri, o que prolonga a rota e aumenta os riscos.

Ao mesmo tempo, a UE prejudica significativamente o número de vistos emitidos e reforça os controles de fronteira.

Milhares de pessoas morreram ou desapareceram nos últimos anos tentando chegar às Canárias a partir da costa africana.

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