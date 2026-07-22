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Organização Mundial da Saúde Mais de 1.000 mortes por surto de ebola na RDC e em Uganda, diz OMS Diretor-geral da Organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou na semana passada que o surto, no último mês, "se atendeu mais rapidamente do que qualquer surto anterior" da doença

O surto de ebola declarado em maio matou mais de 1.000 pessoas na República Democrática do Congo e em Uganda, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quarta-feira (22).

Um total de 2.473 casos do vírus mortal foram confirmados na RDC, incluindo 999 mortes, enquanto um vizinho do Uganda registou 20 casos, incluindo duas mortes, segundo um relatório da OMS baseado em dados oficiais de ambos os países.

O décimo sétimo surto de ebola na RDC foi declarado em 15 de maio, após várias mortes em Ituri, e permanece concentrado nesta província do nordeste, rica em minerais e assolada por grupos armados.

Casos de ebola, doença que se espalha por contato próximo e fluidos corporais infectados, também foram detectados em outras quatro províncias da RDC.

Os casos identificados no Uganda eram, na sua maioria, de cidadãos congoleses que cruzaram a fronteira. O país afirma que está há três semanas sem registrar novos casos.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou na semana passada que o surto, no último mês, “se atendeu mais rapidamente do que qualquer surto anterior” da doença.

Apesar da resposta intensificada, “o surto ainda está à nossa frente e ainda estamos na fase de recuperação”, disse na terça-feira Thierno Balde, coordenador da OMS para a gestão da cepa Bundibugyo na RDC.

Atualmente, não há vacina ou tratamento planejado para Bundibugyo, responsável por este surto.

No entanto, a OMS recomendou "avanços promissórios", com testes em andamento de dois tratamentos potenciais, uma vacina e uma profilaxia pós-exposição no terreno.

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