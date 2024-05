Mais de 100.000 pessoas fugiram de Rafah, onde Israel ameaça grande ofensiva

Quase 110.000 pessoas fugiram da cidade palestina de Rafah, onde o Exército israelense ameaça iniciar uma grande ofensiva terrestre, para procurar refúgio em outras áreas da Faixa de Gaza, informou a ONU nesta sexta-feira.

"Quase 30.000 pessoas fogem da cidade a cada dia", disse o diretor do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) para Gaza, Georgios Petropoulos.

Ele explicou que "a maioria destas pessoas teve que se deslocar cinco ou seis vezes" desde o início em outubro do conflito entre Israel e o Hamas, o movimento islamista que governa Gaza.