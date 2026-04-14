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Tragédia Mais de 11 mil desaparecidos em três anos de guerra no Sudão "Milhares de famílias permaneceram sem notícias de seus entes queridos, dos quais foram separados enquanto fugiam dos combates", afirmou o CICV

Pelo menos 11.000 pessoas desapareceram desde o início da guerra no Sudão, há três anos, anunciou nesta terça-feira (14) o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), ressaltando o “profundo sofrimento psicológico” das famílias.

"Milhares de famílias permaneceram sem notícias de seus entes queridos, dos quais foram separados enquanto fugiam dos combates. O número de casos de pessoas desaparecidas ultrapassou 11.000, um aumento de mais de 40% apenas no último ano", afirmou o CICV em um comunicado à imprensa recebido pela AFP em Genebra.

“Esses números, que provavelmente representam apenas uma fração do real, ilustram o custo humano de conflitos prolongados como este”, declarou o diretor regional-adjunto do CICV James Reynolds.

Ele destacou ainda o deslocamento de mais de 11 milhões de pessoas, algumas deslocadas várias vezes. Desse total, quatro milhões fugiram do país, acrescentou o CICV.

Devido à destruição das redes de comunicação, "muitas famílias perderam o contato com seus entes queridos", ajudou a organização.

A guerra no Sudão, que começou em abril de 2023 e opõe o Exército aos paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR), deixou dezenas de milhares de mortos e mergulhou em várias regiões na fome e na miséria.

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