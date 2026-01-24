A- A+

tempestade Mais de 11 mil voos são cancelados nos EUA devido à forte tempestade de inverno Todos os voos deste sábado foram cancelados no Aeroporto Internacional Will Rogers, em Oklahoma City, e os voos da manhã deste domingo (25) também já foram suspensos

Mais de 11 mil voos nos Estados Unidos já foram cancelados devido a uma tempestade monstruosa que começou a causar estragos em grande parte do país neste sábado, 24, ameaçando interromper o fornecimento de energia e cobrir as principais rodovias com gelo.

Cerca de 140 milhões de pessoas, ou mais de 40% da população do país, estão sob alerta de tempestade de inverno, do Novo México à Nova Inglaterra. A previsão do Serviço Nacional de Meteorologia alertava para fortes nevascas generalizadas e uma tempestade de gelo catastrófica do leste do Texas à Carolina do Norte.

Todos os voos deste sábado foram cancelados no Aeroporto Internacional Will Rogers, em Oklahoma City, e os voos da manhã deste domingo (25) também já foram suspensos, com as autoridades planejando retomar as operações na tarde de amanhã no maior aeroporto de Oklahoma.

Meteorologistas afirmam que os danos, especialmente nas áreas afetadas pelo gelo, podem ser comparáveis aos causados por um furacão. "Temperaturas perigosamente baixas e sensação térmica extremamente baixa estão se espalhando pela região e permanecerão assim até segunda-feira", disse a Agência de Gerenciamento de Emergências do Mississippi.

As baixas temperaturas predominarão nas próximas noites, com sensação térmica chegando a -24 graus Celsius (-12 graus Fahrenheit).

No escuro

Mais de 95 mil interrupções de energia foram relatadas em todo o país na manhã de sábado, cerca de 36 mil delas no Texas e outras 10 mil na Virgínia.

Governadores de pelo menos 12 Estados emitiram alertas sobre a aproximação do mau tempo, declarando estado de emergência ou recomendando que os moradores permanecessem em casa.

Às 10h (horário do leste dos EUA), mais de 3.800 voos haviam sido cancelados, de acordo com o site de rastreamento de voos FlightAware. Quase 7 mil voos programados para domingo sofreram o mesmo destino.

Depois de atingir o Sul, a tempestade deve se deslocar para nordeste, trazendo cerca de 30 centímetros de neve de Washington a Nova York e Boston, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia.

Segundo a Associated Press, as temperaturas chegaram a -34ºC pouco antes do amanhecer no condado rural de Lewis e em outras partes do norte do estado de Nova York, após dias de fortes nevascas.

