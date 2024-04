A- A+

sequestro coletivo Mais de 110 pessoas são sequestradas por supostos jihadistas no Mali Grupo estava em três ônibus, que foram parados e levados para uma floresta local

Mais de 110 civis foram sequestrados no Mali, por supostos jihadistas, afirmaram fontes locais à AFP, nesta segunda-feira (22). As pessoas foram capturadas em 16 de abril a bordo de três ônibus pelos jihadistas, que obrigaram os veículos e os passageiros a seguir para uma floresta entre as localidades de Bandiagara e Bankass, segundo um grupo de associações da região.

"Pedimos a libertação de mais de 110 passageiros de três ônibus sequestrados na terça-feira por jihadistas", declarou Oumar Ongoiba, membro do grupo de associações.

"Os três ônibus e os passageiros, mais de 120, ainda estão sob poder dos jihadistas", afirmou um representante da localidade Bandiagara, que pediu anonimato por motivos de segurança.

No dia 16 de abril, o mesmo grupo de associações de Bandiagara publicou um comunicado em que denunciava a "persistência dos ataques terroristas, o número crescente de deslocados" nas aglomerações e a "inação das Forças Armadas" na região, sem mencionar o sequestro.

Desde 2012, o Mali é cenário de ações de grupos vinculados à Al-Qaeda e ao grupo Estado Islâmico, de violência executada por grupos de autodefesa e por bandidos. Além da crise de segurança, o país enfrenta outra crise humanitária e política.

A violência também afeta os vizinhos Burkina Faso e Níger, o que precipitou a ascensão ao poder de regimes militares após golpes de Estado nos três países.

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Sistema de saúde de Gaza foi completamente destruído, afirma especialista da ONU