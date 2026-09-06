Mais de 140 mortos em combates entre rebeldes huthis e o exército do Iêmen
Ofensiva dos huthis busca cortar o acesso à cidade portuária de Mocha e avançar em direção às áreas que margeiam o Estreito de Bab el Mandeb
Os confrontos entre as forças do governo do Iêmen, apoiado pela Arábia Saudita, e os rebeldes huthis, apoiados pelo Irã, deixaram mais de 140 combatentes mortos entre o meio-dia de sábado e a manhã deste domingo (6), informaram fontes militares.
Os combates no sudoeste do Iêmen pelo controle do acesso ao Mar Vermelho foram retomados na última quinta-feira, após o colapso, em julho, do cessar-fogo firmado em 2022, em meio à crescente instabilidade regional provocada pela guerra entre Estados Unidos e Irã.
A ofensiva dos huthis busca cortar o acesso à cidade portuária de Mocha e avançar em direção às áreas que margeiam o Estreito de Bab el Mandeb. Essa passagem marítima ganhou importância para o transporte de petróleo saudita depois que o Estreito de Ormuz foi bloqueado pelo Irã.
Neste domingo, dois oficiais do exército iemenita disseram à AFP que 84 dos mortos pertenciam a suas fileiras e que a maioria morreu em ataques com foguetes. Por sua vez, quatro fontes ligadas às forças rebeldes informaram que 57 de seus combatentes morreram no mesmo período.
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Segundo um levantamento da AFP com base em diversas fontes militares e médicas dos dois lados, mais de 300 combatentes e alguns civis morreram desde quinta-feira.
Um oficial das forças do governo reconhecido pela comunidade internacional afirmou que os confrontos diminuíram nas primeiras horas de domingo. De acordo com a fonte, as “forças [governamentais] conseguiram estabelecer posições ao norte de Hays”, distrito situado a menos de 30 km da costa do Mar Vermelho.
No entanto, o oficial acrescentou que os huthis avançaram a oeste de Taiz, ao sul de Hays, em direção ao Estreito de Bab el Mandeb. Atualmente, os huthis não controlam nenhuma área com acesso direto a Bab el Mandeb, mas dominam a cidade portuária de Hodeida, mais ao norte.
Desde julho, os insurgentes alinhados a Teerã intensificaram os ataques contra posições militares e áreas sob controle do governo reconhecido pela comunidade internacional.
O Iêmen vive uma guerra civil desde 2014, quando os huthis lançaram uma grande ofensiva a partir de seu reduto em Saada, no norte do país, e assumiram o controle de amplas áreas do território, incluindo a capital, Sanaa.