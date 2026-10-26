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Europa Mais de 1.400 detidos nas manifestações de sábado (24) na França Após uma primeira explosão de violência em 17 de outubro, centenas de milhares de pessoas participaram no sábado de marchas em Paris e outras cidades que, na maior parte, transcorreram pacificamente

Mais de 1.400 pessoas foram detidas durante os intensos e, por vezes, violentos protestos ocorridos no sábado na França devido à deterioração do poder de compra e dos serviços públicos, afirmou o ministro do Interior nesta segunda-feira (26).

Após uma primeira explosão de violência em 17 de outubro, centenas de milhares de pessoas participaram no sábado de marchas em Paris e outras cidades que, na maior parte, transcorreram pacificamente.

"O dia foi controlado, não houve incidentes graves. Isso não impede que tenhamos constatado um alto nível de violência contra as forças de segurança", com 267 agentes feridos, afirmou o ministro Laurent Núñez em declarações ao veículo RMC/BFMTV.

"Detivemos 1.435 pessoas em todo o território", mais de 100 por portarem objetos que podiam ser usados como armas, acrescentou.

Estima-se que 150 manifestantes tenham ficado feridos, entre eles três "bastante graves", afirmou o ministro, anunciando investigações internas da polícia sobre o ocorrido.

Núñez adiantou que a situação permanecerá tensa nos próximos dias, com protestos previstos para o próximo sábado, e que os toques de recolher decretados por algumas autoridades locais serão prolongados.

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