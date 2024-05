A- A+

OPORTUNIDADE Mais de 150 alunas, de seis municípios do Rio, se formam em cursos para mulheres em vulnerabilidade Além do diploma, o Pronatec Mulheres Mil, programa profissionalizante do Ministério da Educação, oferece bolsa para auxílio transporte e alimentação

O programa Pronatec Mulheres Mil, criado pelo Ministério da Educação, formou mais 166 mulheres nesta sexta-feira. Os cursos profissionalizantes são voltados para qualificação das que estejam em situação de vulnerabilidade social e tenham mais de 16 anos de idade. A formatura, que aconteceu no Palácio Guanabara, foi realizada pela Secretaria de Estado da Mulher (SEM-RJ) e a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), ligada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Mais 188 mulheres estão com formatura prevista para o final de junho.

— Cada vez que entregamos um certificado de conclusão de curso, uma vida se transforma, a vida de uma família se transforma, e a sociedade também ganha com isso. Parabéns a todas vocês, porque é um motivo de muita alegria para a Secretaria estadual da Mulher e a Faetec fazer a política pública chegar na ponta, atuando para a inserção das mulheres no mundo do trabalho —destacou Heloisa Aguiar, secretária de Estado da Mulher, no evento.

Entre as formandas, a Noemi Pereira, de 37 anos, de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense do Rio, sofreu violência doméstica por 20 anos. Através do curso de assistente de logística, que ela fez pelo programa, declara ter conseguido recomeçar a vida profissional e pessoal.

— Me casei muito nova e passei por um relacionamento abusivo, em que eu não podia estudar, não podia trabalhar, nem ter convívio com outras pessoas. Fui amparada pela Lei Maria da Penha e pelas minhas colegas da Faetec, que me acolheram, me entenderam, e foi muito bom fazer amizades. Há muito tempo, eu não tinha isso. Agora, concluí o meu curso, sabendo que tenho o direito de ser feliz e de buscar meu sonho, que é cada vez mais me capacitar para entrar no mercado de trabalho com competência e ser uma profissional de sucesso – afirmou Noemi.

Outras duas turmas estão em andamento, somando 642 mulheres inscritas em sete cursos em diferentes áreas, em 35 cidades do estado.

— Esse é mais um programa da nossa instituição pelo qual eu tenho muito carinho, pois ele representa uma chance de recomeçar. Parabenizo a todas as mulheres que estão se formando e construindo um futuro melhor para suas famílias — afirma Caroline Alves presidente da Faetec.

Os cursos oferecidos pelo programa Mulheres Mil são:

Recepcionista;

Agente de recepção e reservas em meio de hospedagem;

Assistente de Recursos Humanos;

Assistente de logística;

Operador de computador;

Assistente administrativo;

Operador de editoração eletrônica.

O Mulheres Mil foi criado pelo Ministério da Educação "com a finalidade de unir a educação ao trabalho, oferecendo qualificação profissional para mulheres a partir de 16 anos em situação de vulnerabilidade e risco social, vítimas de violência, moradoras de locais com infraestrutura deficitária ou privadas de liberdade". As inscrições podem ser feitas nos Centros Especializados de Atendimento à Mulher (CEAMs e CIAMs) ou outros órgãos de políticas para mulheres, que encaminham as alunas para as unidades da Faetec. "As alunas recebem, durante toda a formação, uma bolsa para auxílio transporte e alimentação", garante a coordenação do programa.

