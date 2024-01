Mais de 150 notebooks são furtados de prédio da Secretaria de Educação de Paulista

A- A+

Mais de 150 notebooks foram furtados do prédio da Secretaria de Educação de Paulista, que fica no Centro da cidade, localizada na Região Metropolitana do Recife. O caso foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco, na última terça-feira (23), e é investigado pela Delegacia da 28ª Circunscrição da cidade.

A Polícia Civil informou inicialmente que relatos repassados indicam o furto de 152 notebooks. A Prefeitura de Paulista, posteriormente, afirmou ter realizado uma atualização que elevou o total de equipamentos desaparecidos para 157.

A Secretaria de Educação de Paulista, que se posicionou como "a verdadeira denunciante do ocorrido e é a maior interessada em elucidar o que aconteceu" disse que registrou Boletim de Ocorrência logo após tomar ciência do fato, no dia 23 de janeiro.

Os notebooks, segundo a secretária da pasta, Kátia Clemente, faziam parte do estoque de reserva da prefeitura e, por isso, os professores da rede municipal não deixarão de receber seus equipamentos.

"Após tomar ciência deste terrível fato, fiz o registro na delegacia do município de Paulista, no dia 23. Dia 24 informei a todos os servidores e dia 25 oficializamos no MP [Ministério Público de Pernambuco], bem como tivemos uma reunião com o Sinprop [Sindicato dos Professores do Município do Paulista] para esclarecer todos os fatos", afirmou a gestora.

"Todas as medidas cabíveis para elucidar esse fato foram tomadas. Os professores que não receberam seus notebooks temos ainda quantidade suficiente. Vamos descobrir quem de fato cometeu esse crime", completou a secretária Kátia Clemente.

A Polícia Civil afirmou, por meio de nota enviada nesta terça-feira (30), que iniciou as investigações, que seguirão até o esclarecimento do caso.

Veja também

educação Mais de 50% das crianças do 2º ano do fundamental não conseguem ler