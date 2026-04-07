Guerra no Oriente Médio
Mais de 1.500 pessoas morreram no Líbano em ataques israelenses desde o início da guerra
Novo balanço ainda conta 4.812 feridos
Mais de 1.500 pessoas morreram no Líbano em ataques israelenses desde o início da guerra - Foto: Mouhammad Al-Zanaty / AFP
Bombardeios israelenses no Líbano deixaram 1.530 mortos desde o início da guerra entre o movimento Hezbollah, apoiado pelo Irã, e Israel, em 2 de março, informou o ministério da Saúde nesta terça-feira (7).
Este novo balanço dá conta de 102 mulheres, 130 crianças e 57 membros do pessoal médico morto, além de 4.812 feridos.
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O ministério libanês relatou anteriormente um balanço de 1.497 mortos.