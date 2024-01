A- A+

mundo Mais de 170 kg de cocaína aparecem misteriosamente em praias da Austrália em menos de um mês Banhistas foram alertados a não tentarem recolher droga, após duas pessoas serem resgatadas do mar na última semana; suspeita é que carregamento tenha vindo da América do Sul

Desde o dia 22 de dezembro de 2023, mais de 170 kg de cocaína foram encontrados em praias da costa oeste da Austrália, entre as cidades de Sydney e Newcastle. O misterioso aparecimento da droga é investigado pela polícia. A expectativa é que mais quilos da substância possam aparecer nas areias australianas nos próximos dias.

O primeiro "tijolo" de cocaína foi encontrado por um banhista e, desde então, dezenas de outros foram recolhidos. Na véspera do Natal um alerta foi emitido pelas autoridades.

Na última semana, duas pessoas suspeitas de estarem atrás do carregamento da droga precisaram ser resgatadas, em Pittwater. Banhistas foram avisados a não tentarem se aventurar no mar em busca da substância.

— Se alguém for pego em posse de um desses tijolos, é uma grande quantidade e isso acarreta de 25 anos de prisão à prisão perpétua — disse o detetive Weinstein ao canal ABC.

Na última semana, 39 blocos, cada um com 1 kg da droga, foram confiscados pelas autoridades em uma praia de Botany. No ano novo, salva-vidas encontraram um pequeno pacote de cocaína nas águas de North Bondi. O carregamento foi entregue aos policiais locais. Segundo a emissora australiana ABC, a droga apareceu em ao menos nove praias desde o dia 22.



Alguns dos pacotes de droga foram encontrados encobertos de cracas, não sendo ainda possível determinar desde quando estão na água. A suspeita da polícia australiana, segundo a ABC, é que os tijolos de cocaína estivessem amarrados aos cascos de navios cargueiros vindos da América do Sul.

Inicialmente, as autoridades não esperavam que a droga encontrada superasse os 120 kg, quantidade que costuma ser transportada clandestinamente. No entanto, de acordo com a Sky News, a expectativa, agora, é que mais cocaína seja encontrada.

— A razão pela qual está aparecendo agora foi provavelmente devido à tempestade tropical no norte de Queensland e aos significativos mares agitados e marés nas últimas semanas — disse o detetive Weinstein ao canal de televisão ABC.

Veja também

MUNDO Boeing 737 Max 9: avião que voou de "porta aberta" nos EUA teve alerta em 3 viagens anteriores