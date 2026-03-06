A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Mais de 190 crianças morreram desde o início da guerra dos EUA e Israel contra o Irã, diz Unicef "As crianças não iniciam guerras, mas pagam um preço inaceitavelmente alto", escreveu a Unicef em publicação no X

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) informou que pelo menos 192 crianças morreram desde o início da guerra no Oriente Médio. "A escalada militar no Oriente Médio já teve um impacto devastador sobre as crianças."

Segundo a organização, foram 181 crianças mortas no Irã, sete no Líbano, três em Israel e uma no Kuwait. "As crianças não iniciam guerras, mas pagam um preço inaceitavelmente alto", escreveu a Unicef em publicação no X. "As crianças da região devem ser protegidas", acrescentou.

Novos ataques atingiram o Irã e o Líbano nesta sexta-feira (7), no sétimo dia de confrontos no Oriente Médio, enquanto Israel afirmou que pretende intensificar a ofensiva. Em resposta, Teerã declarou ter atingido alvos em Tel-Aviv, ampliando a escalada do conflito na região. Israel lançou ataques aéreos contra diversas cidades no sul do Líbano.

As Forças Armadas de Israel também afirmaram ter concluído uma onda de ataques aéreos em grande escala em Dahiya, área densamente povoada no sul de Beirute considerada um reduto do Hezbollah.

Segundo os militares israelenses, os bombardeios atingiram dez edifícios e vários centros de comando utilizados pelo grupo. Outro ataque teve como alvo a cidade de Dours, no leste do país

Ao menos seis grandes explosões foram ouvidas nas áreas central e leste de Teerã. Uma clínica médica, um posto de gasolina, um estacionamento e dois prédios residenciais foram destruídos após os ataques atingirem diversos bairros residenciais, segundo a televisão estatal.

Os bombardeios também atingiram o complexo do líder supremo morto no último sábado, 28, o Aiatolá Ali Khamenei, uma área próxima ao palácio presidencial e ao Conselho de Segurança Nacional.

A Guarda Revolucionária do Irã anunciou uma nova onda de lançamentos de mísseis contra o centro comercial de Tel Aviv, em Israel, segundo informou a agência estatal iraniana IRNA. De acordo com o comunicado, o "ataque combinado de mísseis e drones tem como alvo locais no coração" da cidade. (Com agências internacionais)



