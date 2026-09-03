Mais de 2 mil pés de maconha são encontrados e incinerados em sítio na zona rural de Cabrobó
No local, foram encontrados 2.025 pés de maconha e aproximadamente 6,060 quilos da droga pronta para consumo
Um plantio com mais de 2.000 pés de maconha foi incinerado no Sítio Cachoeirinha, na zona rural da cidade de Cabrobó, no Sertão de Pernambuco, nessa quarta-feira (2).
Agentes do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior da Polícia Militar de Pernambuco (Bepi) receberam informações da Polícia Federal sobre a localização da plantação de cannabis.
No local, foram encontrados 2.025 pés de maconha e aproximadamente 6,060 quilos da droga pronta para consumo.
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A plantação foi incinerada e erradicada no próprio local. Ninguém foi preso.
"Uma pequena amostra do material foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Cabrobó, onde foram adotadas as medidas cabíveis", afirmou a PM.