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Sertão

Mais de 2 mil pés de maconha são encontrados e incinerados em sítio na zona rural de Cabrobó

No local, foram encontrados 2.025 pés de maconha e aproximadamente 6,060 quilos da droga pronta para consumo

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Plantação foi incinerada e erradicada no próprio local. Ninguém foi presoPlantação foi incinerada e erradicada no próprio local. Ninguém foi preso - Foto: PMPE/Divulgação

Um plantio com mais de 2.000 pés de maconha foi incinerado no Sítio Cachoeirinha, na zona rural da cidade de Cabrobó, no Sertão de Pernambuco, nessa quarta-feira (2).

Agentes do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior da Polícia Militar de Pernambuco (Bepi) receberam informações da Polícia Federal sobre a localização da plantação de cannabis.

Plantio foi encontrado nessa quarta-feira (2) | Foto: PMPE/Divulgação

No local, foram encontrados 2.025 pés de maconha e aproximadamente 6,060 quilos da droga pronta para consumo.

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A plantação foi incinerada e erradicada no próprio local. Ninguém foi preso.

"Uma pequena amostra do material foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Cabrobó, onde foram adotadas as medidas cabíveis", afirmou a PM.

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