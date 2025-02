Mais de 20 desaparecidos após avalanche no Himalaia

A- A+

Equipes de resgate correm contra o tempo para procurar mais de 20 trabalhadores da construção civil desaparecidos após uma avalanche no estado de Uttarakhand, no Himalaia, na Índia, nesta sexta-feira (28), após uma forte nevasca, disse o exército.

Os socorristas cavaram durante horas na neve pesada depois que a avalanche atingiu um acampamento de construção no distrito de Chamoli, soterrando trabalhadores sob neve e detritos.

"A operação de resgate do Exército continua ininterrupta, apesar das condições climáticas adversas e da queda contínua de neve", disse o Exército indiano em um comunicado no X.

Inicialmente, 57 trabalhadores ficaram presos, mas 22 conseguiram escapar em direção à cidade sagrada de Badrinath, enquanto 10 foram resgatados, deixando 25 ainda desaparecidos, disse o comunicado.

Médicos do exército no local realizaram cirurgias de emergência para salvar as vidas dos gravemente feridos no incidente, acrescentou o exército.

Deepam Seth, chefe de polícia do estado, disse que o tempo ruim estava dificultando as operações de resgate.

"Nevou com fortes ventos (...) As estradas estão completamente bloqueadas. Mobilizamos máquinas para retirar a neve e desbloquear o caminho", declarou à televisão NDTV.

Ridhim Agarwal, da equipe estadual de assistência a desastres, disse que equipes de resgate em grandes altitudes seriam enviadas à área de helicóptero assim que as condições climáticas melhorassem.

O ministro-chefe de Uttarakhand, Pushkar Sing Dhami, afirmou estar "triste" pelo incidente e disse que acompanha de perto as operações de resgate.

As avalanches e os deslizamentos de terra são comuns nas altas regiões do Himalaia, especialmente durante o inverno.

Os cientistas demonstraram que a mudança climática, provocada pelo uso de combustíveis fósseis por parte dos humanos, faz com que os fenômenos meteorológicos sejam mais intensos, agravados por oceanos mais quentes.

O ritmo acelerado do desenvolvimento nas frágeis regiões do Himalaia também aumenta as preocupações sobre as consequências do desmatamento e da construção civil.

Em 2021, quase 100 pessoas morreram em Uttarakhand depois de um enorme fragmento de geleira cair em um rio, desencadeando inundações repentinas.

As enchentes de monções devastadoras e os deslizamentos de terra em 2013 mataram 6.000 pessoas.

