CALOR Mais de 20 pessoas morreram em 24h em uma cidade do Marrocos por onda de calor Marrocos registrou o janeiro mais quente já registrado no país desde 1940

Vinte e uma pessoas morreram em 24 horas em uma cidade do centro do Marrocos por uma nova onda de calor que atingiu o país do norte da África, que enfrenta o sexto ano consecutivo de seca, anunciaram as autoridades de saúde nesta quinta-feira (24).

A Direção Geral de Meteorologia (DGM) anunciou que várias localidades sofreriam entre segunda e quarta uma forte onda de calor com temperaturas de até 48ºC, em particular na cidade de Beni Melal, a 200km de Marraquexe.

A maioria dos mortos são pessoas que sofriam de doenças crônicas e idosos, indicou a autoridade de saúde regional em um comunicado.

Este ano, o Marrocos registrou o janeiro mais quente já registrado no país desde 1940, com o termômetro marcando cerca de 37°C no meio do inverno, de acordo com o DGM.

O aumento das temperaturas é uma ameaça para o setor agrícola, crucial para a economia do país, e para os reservatórios. A evaporação da água atingiu “um milhão e meio de metros cúbicos por dia”, alertou o ministro da água, Nizar Baraka, no final de junho.

O recorde nacional de alta temperatura foi registrado em agosto de 2023 em Agadir, no sul, com 50,4°C.

A mudança climática está causando eventos climáticos extremos mais duradouros, mais intensos e mais frequentes, como ondas de calor e inundações, alertam os cientistas.

