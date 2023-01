A- A+

Reciclagem Cigarros contrabandeados são reciclados no Grande Recife e viram combustível para fábrica de cimento Carga equivale a cerca de 20 toneladas do produto, avaliadas em R$ 3,35 milhões

Em comemoração aos 70 anos do Dia Mundial da Aduana, foram encaminhados para destinação ecológica pela Alfândega da Receita Federal no Recife cerca de 670 mil maços de cigarro contrabandeados que haviam sido apreendidos.



A carga equivale a cerca de 20 toneladas do produto, avaliadas em R$ 3,35 milhões. A ação contou com apoio da empresa Stericycle Brasil, que já processou mais de 200 toneladas desde o início da parceria com a Receita, em agosto de 2019.

Apreendidos pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar nos quatros estados subordinados à Alfândega do Recife - Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas, os cigarros são repassados para a Receita Federal, que encaminha para o tratamento adequado e sustentável, feito em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.

A carga não é mais incinerada, uma vez que não se deve mais utilizar essa técnica, já que mais de quatro mil toxinas presentes no produto seriam lançadas no meio ambiente com a queima.

Após a trituração do cigarro, o material é inserido em um blend (mistura com outros resíduos com poder calorífico). O material fruto do co-processamento, retorna à cadeia de produção como combustível para fábrica de cimentos.

A carga foi levada ao local da reciclagem após ser escoltada pela Polícia Militar de Pernambuco.

Veja também

Mundo Bebês siamesas são separadas após 11 horas de cirurgia histórica nos EUA