Duzentas e quinze árvores adultas serão plantadas na avenida Visconde de Jequitinhonha, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Smas), e previsão é de que o plantio dure em torno de 15 dias.



Serão plantadas as espécies Ipê branco (Tabebuia roseoalba); Jequitibá (Cariniana estrellensis); Jatobá (Hymenaea courbaril); Canelinha (Nectandra megapotamica); Peroba (Aspidosperma polyneuron) e Coração de negro (Poecilanthe parviflora), todas da mesma cor de floração.

Plantio de árvores em Boa Viagem. Foto: Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife

De acordo com a Prefeitura do Recife, a implantação dos corredores verde acontece por meio do Programa Via Jardim que já contemplou as avenidas Agamenon Magalhães (150 árvores); Norte (122 árvores); Recife (100 árvores); Mascarenhas de Moraes (100 árvores); Domingos Ferreira (100 árvores); Rui Barbosa (20 árvores); Rosa e Silva (22 árvores) e avenida Professor José dos Anjos (150), totalizando 766 árvores.

A gestão destaca que, ao todo, 1.200 árvores de grande porte estão sendo plantadas em avenidas da capital pernambucana. O objetivo é tornar a cidade do Recife mais verde, com criação de espaços urbanos "que atuem como sistemas interligados e condutores de habitat para os seres humanos, espécies animais e vegetais", diz a Prefeitura.

