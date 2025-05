Mais de 200 autores de língua portuguesa pedem entrada de ajuda humanitária em Gaza

Quase 230 autores de língua portuguesa divulgaram um abaixo assinado sobre o conflito em casa. Organização pela Fundação José Saramago, o documento reúne alguns dos principais nomes da literatura lusófona, incluindo os brasileiros Chico Buarque, Milton Hatoum, Socorro Acioli, Silviano Santiago, Bernardo Carvalho, Itamar Vieira Junior, Jeferson Tenório, Patricia Melo, Rosa Freire d’Aguiar, Natalia Timerman e Ana Miranda.

"Todos os dias somos confrontados com a violência perpetrada pelo governo de Israel contra a população palestiniana, no atropelo de todas as regras internacionais de respeito pelas populações civis e de ajuda humanitária, com milhares de vítimas até ao momento, muitas, demasiadas, mulheres e crianças. As escritoras e os escritores de língua portuguesa abaixo-assinados apelam ao cessar-fogo imediato na Palestina, à entrada urgente de ajuda humanitária nos territórios ocupados, à libertação de todos os reféns e à resolução política desta ocupação no quadro da ONU", diz o texto publicado na plataforma Wordpress com o título "Escritoras e escritores pela Palestina."