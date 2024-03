A- A+

Sertão Mais de 200 mil maços de cigarro paraguaio são apreendidos pela PRF em Petrolina; motorista é detido Equipe verificou o compartimento de carga do caminhão e encontrou 405 caixas com 202,2 mil maços do cigarro da marca Mix

Um caminhão com 202,2 mil maços de cigarro de origem paraguaia foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.



De acordo com a corporação, agentes realizavam uma fiscalização na BR-407, nesse sábado (16), quando avistaram um caminhão acessando um posto de combustível às margens da rodovia.



Ao ser questionado sobre a carga transportada, o motorista disse não saber do que se tratava. A equipe verificou o compartimento e encontrou 405 caixas com 202,2 mil maços do cigarro da marca Mix.

Caminhão foi apreendido na BR-407. Foto: PRF/Divulgação

O produto, de origem paraguaia, é proibido de ser comercializado no Brasil, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



Ainda segundo a PRF, somente após o flagrante, o condutor confessou ter sido contratado para entregar o veículo com a carga a uma pessoa desconhecida, no pátio do posto de combustíveis em Petrolina.



O motorista foi detido e encaminhado com o caminhão à Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro, na Bahia. Ele poderá responder por contrabando, que prevê pena de dois a cinco anos de reclusão.

