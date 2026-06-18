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EBOLA

Mais de 200 mortos por ebola na RD Congo quase um mês após início da epidemia

Taxa de mortalidade é de 23%

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Mais de 200 mortos por ebola na RD Congo quase um mês após início da epidemiaMais de 200 mortos por ebola na RD Congo quase um mês após início da epidemia - Foto: John Wessels/AFP

Mais de 200 pessoas morreram vítimas de ebola na República Democrática do Congo (RDC), pouco mais de um mês após a declaração da epidemia, informou nesta quinta-feira (18) a agência de saúde da União Africana.

O Centro Africano para o Controle e a Prevenção de Doenças (Africa CDC) registrou que 202 pessoas morreram em consequência do vírus, de um total de 875 casos confirmados, o que representa uma taxa de mortalidade de 23%.

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