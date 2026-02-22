Dom, 22 de Fevereiro

Internacional

Mais de 200 presos políticos entram em greve de fome na Venezuela para exigir liberdade

A greve começou na noite de sexta-feira (20) na prisão Rodeo I, nos arredores de Caracas

Comissão parlamentar analisará casos excluídos da anistia na Venezuela - Foto: Pedro Mattey / AFP

Mais de 200 presos políticos na Venezuela, incluindo um gendarme argentino acusado de "terrorismo", iniciaram uma greve de fome para exigir sua libertação, disseram familiares à AFP neste domingo (22).

A greve começou na noite de sexta-feira (20) na prisão Rodeo I, nos arredores de Caracas.

As famílias explicaram que nem todos os detidos aderiram ao protesto contra o alcance de uma lei de anistia recém-aprovada, que exclui casos envolvendo militares acusados de "terrorismo", uma ocorrência comum nesta prisão.

"Aproximadamente 214 pessoas no total, incluindo venezuelanos e estrangeiros, estão em greve de fome", afirmou Yalitza García, sogra do gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo.

"Eles decidiram entrar em greve de fome na sexta-feira, em decorrência da lei de anistia, que exclui a grande maioria", disse Shakira Ibarreto, filha de um policial detido em 2024.

O Parlamento aprovou a lei de anistia na última quinta-feira, promovida pela presidente interina Delcy Rodríguez.

Rodríguez assumiu o poder após a captura de Nicolás Maduro em uma incursão militar dos Estados Unidos.

