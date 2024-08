Mais de 2.000 crianças dormem nas ruas na França, situação "inadmissível" para o Unicef

A- A+

Mais de 2.000 crianças são obrigadas a dormir nas ruas na França, uma situação “inaceitável”, segundo o Unicef, que alertou nesta quinta-feira (29) sobre as consequências “desastrosas” da falta de moradia infantil.

“É inaceitável, não podemos aceitar que uma sociedade trate suas crianças dessa maneira”, disse à AFP a representante da agência da ONU na França, Adeline Hazan.

Trata-se de uma “violação flagrante dos princípios da Convenção sobre os Direitos da Criança” ratificada pela França, denunciou ela.

“Estamos muito preocupados em ver que, longe de melhorar, a situação está piorando a cada ano e é uma tragédia quando conhecemos as consequências desastrosas na saúde mental e na educação”, acrescentou.

De acordo com a pesquisa, pelo menos 2.043 crianças - incluindo 467 com menos de três anos de idade - foram deixadas na noite de 19 para 20 de agosto sem uma solução de moradia depois que suas famílias ligaram para o número de emergência para desabrigados.

Isso é menos do que as 3.000 crianças registradas em outubro de 2023, mas é um número sem precedentes para esse período, com um aumento de 3% em relação a agosto de 2023, 27% em relação a 2022 e 120% em relação a 2020.

“Alarmante”, insiste o Unicef França, pois o número de 2.000 crianças não leva em conta aquelas que não ligam para o número de emergência - crianças que vivem em bairros com moradias precárias ou crianças desacompanhadas.

