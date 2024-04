A- A+

CHUVAS Mais de 200 Bombeiros Militares serão capacitados para emergências durante chuvas na RMR As instruções visam aprimorar as habilidades e técnicas dos bombeiros, garantindo que estejam preparados para atuar nas mais diversas emergências que possam acontecer neste período

Mais de 200 Bombeiros Militares estarão capacitados até o final deste mês de abril para atuar em possíveis situações de emergência durante o período de chuvas na Região Metropolitana do Recife.

Dando continuidade a fase de preparação para possíveis ocorrências durante o período chuvoso, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) está fechando na próxima semana uma série de treinamentos de nivelamento, visando a operação inverno.

Na próxima segunda (15) e terça-feira (16) os bombeiros serão treinados para atuar em ocorrências que envolvam resgates em deslizamentos.

A capacitação têm como objetivo aprimorar as habilidades e técnicas dos bombeiros, garantindo que estejam preparados para atuar nas mais diversas situações de emergência que possam acontecer neste período.

As instruções ocorrerão durante todo o dia, no Grupamento de Bombeiros de Salvamento, em Abreu e Lima. Outros treinamentos foram realizados anteriormente e envolveram simulados de busca e resgate em estruturas colapsadas, visando ocorrências de desabamentos e também simulados de resgate de pessoas ilhadas.

Tragédia de 2022

Considerada a maior catástrofe natural do século 21 em Pernambuco, e a maior de uma geração inteira, as mortes pelas chuvas de 2022 superam o total da cheia de 1975. Ao todo, 132 pessoas morreram vítimas de deslizamentos de barreiras e de enxurradas provocadas pelas chuvas torrenciais. À época, mais de 125 mil pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas.

Já em 1975, a cheia ficou marcada pelo boato do rompimento da barragem de Tapacurá e teve até registro de mortes por ataques cardíacos diante do susto causado pela notícia falsa.

Cerca de 80% do território habitado do Recife ficou debaixo d'água. O transbordamento do Capibaribe, em 17 de julho, paralisou a capital pernambucana e diversos municípios por ele banhados. Ao todo, 107 pessoas morreram naquele ano.

