Mais de 25 supostos membros de rede de extrema direita são acusados na Alemanha

O Ministério Público Federal alemão anunciou, nesta terça-feira (12), a acusação de 26 supostos membros de um grupo de extrema direita e de uma pessoa que os apoiava, estimando que procuravam derrubar as instituições democráticas alemãs.

Eles são "suspeitos de pertencerem a uma organização terrorista e de prepararem uma traição", afirmou o MP em comunicado sobre os chamados "Cidadãos do Reich" ("Reichsbürger").

O desmantelamento desta rede há quase um ano – em 7 de dezembro de 2022 – fez muito barulho e destacou a magnitude da ameaça conspiratória e de extrema direita na Alemanha.

"Desde agosto de 2021, o grupo preparava com um grupo armado uma invasão no Bundestag, a Câmara baixa do Parlamento em Berlim, para prender deputados e derrubar o sistema", segundo o Ministério Público Federal.

Um dos acusados é o suposto líder da célula, um aristocrata e empresário septuagenário de Frankfurt, Henri XIII P.R, chamado Prince Reuss e descendente de uma linhagem de nobres do estado regional da Turíngia (leste).

Entre os outros acusados está uma juíza, Birgit Malsack Winkemann, ex-deputada do partido de extrema direita AfD, que trabalhou no Bundestag entre 2017 e 2021.

