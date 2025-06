Mais de 250 atrações animam o principal fim de semana do São João de Caruaru

A- A+

Santo mais celebrado nos festejos juninos, o dia de São João é comemorado no dia 24 de junho, o que torna a data a mais importante no calendário da festa.

No São João de Caruaru, o principal fim de semana do evento traz mais de 250 atrações em 13 polos - do forró tradicional ao eletrônico, passando pelo brega, sertanejo, MPB e até jazz.

Na sexta (20), o Parque de Eventos Luiz Lua Gonzaga - maior polo da festa - traz, a partir das 20h, Barões da Pisadinha, PV Calado, Matheus e Kauan e o projeto À Vontade, que reúne os cantores Zezo, Luan Estilizado e Raí Saia Rodada.

No sábado (21), sobem ao palco Juninho Vanerão, Forrozão Tropykália, Zé Neto e Cristiano e Henry Freitas.

O domingo (22) tem o sertanejo de Leonardo e Zezé di Camargo e Luciano como destaque. A segunda (23), véspera de São João, traz Felipe Amorim, Mari Fernandez, Daniel e a musa pernambucana Priscila Senna.

Na terça (24), dia em que homenageia o santo, as principais atrações são João Gomes e Márcia Fellipe, que prometem muito forró. Entre sábado e terça-feira, os shows começam às 19h30.

Segundo polo com maior público, o Alto do Moura, em 2025, trouxe uma programação formada cem por cento por forró. Neste fim de semana, agitam o público nomes como Sirano e Sirino, Israel Filho, Banda Aquarius, Dudu do Acordeon, Nádia Maia e Brasas do Forró.

Palco que abre espaço para a diversidade de ritmos, o Polo Azulão se despede do São João 2025 com MPB, brega, música pernambucana e noite afro.

Passam por lá Almério, Carla Alves, Almir Rouche, Silvério Pessoa, Cascabulho, Encontro de Ogans e Filhos de Gandhy. A programação encerra na segunda-feira, dia 23.

Funcionando pela primeira vez nesta edição, o Polo Rildo Hora, que fica no Monte Bom Jesus, um dos cartões-postais da cidade, recebe jazz, blues, MPB, rock e música instrumental. Domingos Accioly e Isabela Moraes são umas das atrações que encantam o público entre sábado (21) e segunda-feira (23).

A festa conta, ainda, com polos dedicados ao público infantil, ao repente e à embolada, bandas de pífanos, trios pé de serra, bacamarteiros e quadrilhas e grupos de dança.

O São João de Caruaru, que segue até o dia 28 de junho, com atrações como Bruno e Marrone, Xand Avião, Natanzinho Lima e Petrúcio Amorim, estima um público de 3,8 milhões de pessoas, além de uma movimentação econômica de quase R$ 700 milhões.

A programação completa pode ser conferida no Instagram oficial: @saojoaocaruaru.oficial.

Confira, abaixo, os horários dos shows nos principais polos:

Pátio de Eventos



Sexta-feira (20)



20h - Barões da Pisadinha

PV Calado

Matheus e Kauan

Projeto À Vontade



Sábado (21)

19h30 - Juninho Vanerão

Forrozão Tropykália

Zé Neto e Cristiano

Henry Freitas



Domingo (22)

19h30 - Cantor Juarez

Mateus Santos

Leonardo

Zezé di Camargo e Luciano



Segunda-feira (23)

19h30 - Mari Fernandez

Daniel

Felipe Amorim

Priscila Senna



Terça-feira (24)

19h30 - Márcia Fellipe

João Gomes

Kléver Lemos

Jonas Esticado



Polo Alto do Moura



Sábado (21)

12h - Forró Vumbora

14h - Sirano e Sirino

14h - Ballet Marcos Mercury

16h - Forrozão Chacal



Domingo (22)

12h - Israel Filho

14h - Banda Aquárius

16h - Forró Rabo de Saia



Segunda-feira (23)

12h - Matheus Lima

14h - Dudu do Acordeon

16h - Nádia Maia



Terça-feira (24)

12h - Banda Forró da Brucelose

14h - Brasas do Forró

16h - Lucas Aboiador



Polo Azulão



Sexta-feira (20)



20h - Los Cubanos

22h - Carla Alves

0h - Roginho



Sábado (21)

20h - Rogéria Dera

22h - Erisson Porto

0h - Almério



Domingo (22)

20h - Cascabulho

21h30 - Silvério Pessoa

23h - André Rio

0h30 - Almir Rouche



Segunda (23)

Noite Afro - Despedida do polo

20h - Encontro de Ogans

21h30 - Gabriel Sá

23h - Colibri Brasil

0h30 - Filhos de Ghandy

